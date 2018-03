Klima-Konferenz: Kaltes Büro macht langsam

Frische Luft hin, Heizung her: In einem warmen Büro wird effektiver gearbeitet als in kühleren Räumen, ergab eine Studie der Cornell University

Kaum wird es wieder kälter und die Heizungen angeschaltet, ist das leidige Bürothema wieder auf dem Tisch: Lüften oder nicht? Wenn es nach den Chefs geht, sollte in Zukunft das Bürofenster wohl den ganzen Tag geschlossen bleiben. Denn in einer Studie hat sich gezeigt, dass man in einem warmen Büro schneller und effektiver arbeitet als in einem kühlen.