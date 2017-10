Kürbis schnitzen: So wird Halloween dieses Jahr richtig gruselig

An Halloween Kürbisse zu schnitzen ist unmännlich? Quatsch! Wir zeigen Ihnen, wie Sie aus einem Kürbis ganz easy eine fiese Horrorfratze basteln. Plus: Geschenk-Tipp für die Liebste

Wer bisher dachte, Kürbis schnitzen sei nur was für Kinder und ihre Väter, der irrt gewaltig: Denn Kürbisse zu schnitzen erfordert einiges an Geschick und Fantasie. Am Ende entstehen daraus fantastische, individuelle Gruselgesichter, die ihresgleichen suchen. Besonders kreative Köpfe, rücken dem Kürbis sogar mit Stichsäge und Bohrmaschine auf die Pel …, äh Schale. Neugierig geworden? Wir verraten Ihnen, welcher Kürbis sich am besten zum Schnitzen eignet, wie die Kürbis-Deko vor der Haustür besonders lange hält und welche coolen Alternativen es zum obligatorischen Gruselgesicht gibt.

Welche Kürbis-Sorte eignet sich am besten zum Schnitzen?

Anfang September finden wir die ersten Kürbisse im Supermarkt – von Hokkaido, über Butternut bis hin zum Spaghetti-Kürbis. Die Frage ist nur: Welche Kürbissorte eignet sich am besten zum Schnitzen von Gruselgesichtern?

Ganz einfach: der Halloween-Kürbis. Die Kürbis-Sorte mit dem passenden Namen, macht den Kürbis-Kauf einfach. Dieser große Kürbis-Klassiker (im englischen auch als Jack O‘ Lantern bekannt) hat eine besonders dünne und zugleich harte Wand und einen großen Innenraum, dadurch können Sie ihn leicht bearbeiten. Generell können Sie aber in jeden Kürbis ein Gesicht schnitzen, doch je größer der Kürbis, desto einfacher ist es. Aber auch der Hokkaido-Kürbis macht sich gut als Vorlage für eine Gruselfratze. Der Vorteil vom Hokkaido-Kürbis: Wer das Innere des Kürbis später zu einer Suppe verarbeiten will, ist mit dem kleinem Speise-Kürbis gut beraten. Der große Halloween-Kürbis ist nicht besonders lecker, sprich: die Reste landen im Müll.

Diese Tools benötigen Sie zum Kürbis schnitzen