Lippen- und Zungenakrobatik leicht gemacht

Küsschen drauf, und alles ist wieder gut. Aber welcher Kuss ist wann der richtige? Die sechs Lippenspiel-Arten.

Schmatz! So leidenschaftlich, wie es geht, drücken Sie ihr nach dem ersten Date einen Kuss auf … die Nase! Oh Mann, das ging daneben. Wenn schon küssen, dann richtig. Die fünf Standard-Küsse und wann Sie diese benutzen.

Bussi

Der Begrüßungs- und Aufmerksamkeits-Kuss. Immer dann, wenn Sie sich weniger als einen Tag nicht gesehen haben oder in der gemeinsamen Wohnung aneinander vorbeigehen. Nie als Verführer oder Tröster einsetzen (lächerlich, oberflächlich).

Mund zu Mund

Der Kuss auf den Mund ist auch zur Begrüßung geeignet, drückt jedoch eher innige Zuneigung aus, die nicht gleich zum Sex führen soll. Ideal bei Hochzeiten. Eignet sich auch als aufmunternde Trostgeste und als Mutmacher vor Prüfungen.

Mit Zunge

Der Klassiker. Der Kuss, der unter Saugen und Lutschen manchmal sogar direkt in das Schlafzimmer führt. Als Anheizer, zur Begrüßung nach mehreren Wochen Trennung, zur Erbauung bei langweiligen Kinofilmen.

Knutschen

können Sie immer, wenn Ihnen beiden danach ist. Nur als Trostspender bei Beerdigungen, im Theater und in der Oper sowie bei Familienfesten eher unpassend, als Hochzeitskuss etwas übertrieben. Vorsicht! Das Knutschen gehört ja eigentlich schon zum Sex; für die meisten Frauen bedeutet das allerdings nicht, dass es zwangsläufig zu mehr kommen muss.

Schnäbeln

Das zarte Knabbern und Zupfen an ihren Lippen ist eine Verführungstechnik der Extraklasse. Nippen Sie vorsichtig an ihrer Unterlippe, fahren Sie mit der Zungenspitze vorsichtig über ihren ganzen Mund, ziehen Sie Ihre Zunge immer wieder zurück, sobald Sie ihre berühren. Dieses kleine Vorspiel wird sie so heiß machen, dass es qualmt.

Knutschfleck

Das Ansaugen der Haut, bis sich ein kleiner Bluterguss bildet, ist bei Frauen eigentlich verpönt – bis zu dem Punkt, wo sie’s selbst tun. Dabei eignet sich ein Knutschfleck bestens, um eine Frau an die letzte Nacht zu erinnern. Obwohl, das tun ja dann schon die Kollegen, wenn sie das Ding entdecken …