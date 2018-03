Gesundmacher: Lachen gut fürs Herz

"Lachen ist die beste Medizin", das weiß der Volksmund schon lange

Humor sorgt für gesunde Herzen, lautet das Fazit einer Untersuchung von 300 Personen, deren Lachneigung miteinander verglichen wurde. Die eine Hälfte der Befragten hatte bereits einen Herzinfarkt erlitten oder sich einer Bypass-Operation unterzogen, die andere Hälfte waren gesunde Vergleichspersonen. Menschen mit Herzerkrankungen lachten demnach in verschiedenen Situationen 40 Prozent weniger als gesunde Personen.

"Wir wissen nicht, warum Lachen das Herz schützt", sagt Dr. Michael Miller von der University of Maryland in den USA, "aber wir wissen, dass mentaler Stress zu Schäden an den Blutgefäßen führen kann." Andere Schutzmaßnahmen sind dagegen unumstritten: "Wir wissen, dass körperliche Anstrengung, Nichtrauchen und der Verzicht auf Nahrungsmittel mit einem hohen Anteil gesättigter Fettsäuren das Risiko von Herzerkrankungen senkt," so Miller. "Vielleicht sollte regelmäßiges, herzliches Lachen zu dieser Aufzählung hinzu kommen", rät der Experte.