Kennen Sie den?: Der witzigste Witz der Welt

Lachen Sie jetzt: Denn ein britischer Psychologe hat den witzigsten Witz der Welt ermittelt – und dabei tatsächlich festgestellt, dass es keinen einheitlichen Humor gibt.

Zwei Millionen Menschen aus der ganzen Welt haben im Internet über 40.000 Witze mehr oder weniger gelacht. Wieviel, das teilten Sie dem britischen Forscher Richard Wiesman von der Uni Hertfordshire mit. Der hatte die Auswahl nämlich auf seine Seite ins Internet gestellt und jetzt ausgewertet.

Der Psychologe machte dabei die nicht weiter erstaunliche Entdeckung – dass die Leute nicht überall auf der Welt den gleichen Humor teilen. Der Witz aber, der bei allen Teilnehmern am ehesten ankam, war folgender:

Lachen Sie jetzt!

Zwei Jäger gehen durch den Wald, bis einer von ihnen zusammenbricht und reglos liegen bleibt. Aufgeregt ruft der erste Jäger den Notarzt an und fragt, was er denn jetzt tun solle. Der Arzt beruhigt in und sagt: Bevor wir etwas unternehmen, müssen wir erst sicher sein, dass er wirklich tot ist. Erst herrscht Stille, dann kracht plötzlich ein Schuss. Der Jäger meldet sich wieder: Ist erledigt. Was soll ich jetzt tun?

Wenn Sie jetzt nicht laut losgelacht haben, liegt das daran, dass die unterschiedlichen Volksgruppen auch verschiedenen Humor haben, so Wisemann. Er stellte nämlich folgende regional bedingte Eigenschaften fest: Amerikaner und Kanadier lachen hauptsächlich dann, wenn die Hautperson des Witzes lächerlich gemacht würde, wogegen Briten, Iren, Australier und Neuseeländer sich am meisten über Wortspiele amüsierten. Franzosen, Dänen und Belgier finden vor allem skurrile Situationskomik witzig und die Deutschen lachen der Untersuchung zufolge über alles – witzig, nicht?