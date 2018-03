Sex international: Längstes Vorspiel in der Schweiz

Selbst im Bett werden Schweizer ihrem gemütlichen Ruf gerecht: Beim Vorspiel lassen sie sich weltweit am meisten Zeit

Europäer genießen Sex in aller Ruhe: Dabei nehmen sich die Schweizer mit 23,3 Minuten weltweit die meiste Zeit fürs Vorspiel. Auch die Deutschen lassen es mit knapp 19 Minuten eher langsam angehen, so das Ergebnis einer internationalen Studie, die vom Kondomhersteller Durex in Auftrag gegeben wurde.

Demgegenüber haben es die Pärchen in asiatischen Ländern wie Thailand, Singapur oder Hongkong besonders eilig. Dort dauert das Vorspiel nur rund zwölf Minuten. "Das Wesentliche des Vorspiels ist das erotische Aufwecken", erklärt die Studienbeauftragte Dr. Ulrike Brandenburg. Wie schnell danach zum Hauptspiel übergegangen wird, sei höchst individuell.

Schweizer bei Selbstbefriedigung sehr erfahren

Die Schweizer sind auch in einem anderen Bereich top: Hier geben 96% der Untersuchungsteilnehmer an, sich bereits mindestens einmal selbst befriedigt zu haben. Im Ländervergleich belegt die Schweiz damit den Spitzenplatz vor Österreich und Griechenland. Deutschland folgt allerdings dicht auf: 92% der Befragten haben bereits masturbiert. Jeder zweite Mann legt bei uns sogar mindestens einmal wöchentlich selbst Hand an.

Hier die ausführlichen Studienergebnisse:

Wie lange dauert das Vorspiel?











Land Dauer des Vorspiels in Minuten Schweiz 23,3 Mexiko 22,8 Polen 20,7 Italien 20,4 Österreich 20,2 Südafrika 20,1 Niederlande 20,0 Brasilien 19,5 Indien 19,3 Australien 19,3 Großbritannien 19,0 Kanada 18,8 Griechenland 18,5 Deutschland 18,5 Spanien 17,9 Frankreich 17,9 Russland 17,7 Japan 17,7 Neuseeland 17,5 USA 17,0 China 15,5 Nigeria 15,2 Malaysia 15,1 Singapur 13,9 Thailand 12,3 Hongkong 11,8

Wer masturbiert wie oft?