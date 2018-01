Rucksäcke für Männer: Lässige Backpacks für jeden Geschmack

Woran Sie einen guten Rucksack erkennen und welche Modelle jetzt im Trend sind, verraten wir Ihnen hier

Männer und Taschen sind ein schwieriges Thema. Während Frauen davon nicht genug bekommen können, mögen wir es eher pragmatisch und zeitlos. Aber wenn es eine Tasche gibt, die wirklich jeder Mann braucht, dann ist es ein Rucksack. Es gibt nämlich schlicht und einfach keine praktischere Männertasche: Alles, was man braucht, trägt man auf dem Rücken und hat auch noch die Hände frei. In der Galerie zeigen wir Ihnen die schönsten Modelle der Saison. Im Text unten verraten wir Ihnen, woran Sie einen guten Rucksack erkennen.

1. Das A und O beim Rucksack ist der Verschluss

Überprüfen Sie im Laden den Druck-, Schnapp- oder Reißverschluss. Er sollte sich einfach öffnen und wieder schließen lassen, ohne zu haken. Ist der Verschluss aus Material wie Blech oder Aluminium gefertigt, kann er schnell verbiegen.

2. Auf die Funktionalität kommt es bei Rucksäcken an

Denken Sie an Ihren Rücken: Wollen Sie regelmäßig schwere Sachen wie Bücher transportieren, sollten Sie nach einem Modell mit möglichst niedrigem Eigengewicht Ausschau halten.

3. Achten Sie bei voller Ladung auf Kompressionsriemen

Die Faustregel: Je mehr Gewicht in den Rucksack soll, desto gleichmäßiger muss er die Last auf den Körper verteilen, sonst werden die Schultern überstrapaziert. Bestenfalls sind die Träger für eine gute Druckverteilung des Gewichts mit Polstern ausgestattet.

4. Ein guter Rucksack hat eine praktische Fächer-Aufteilung

Denn was nützen Ihnen unzählige Außentaschen, wenn Sie diese gar nicht nutzen? Wichtig: Das Deckelfach muss leicht zugänglich sein, da es für alles gedacht ist, was schnell zur Hand sein muss. Also z.B. Portemonnaie, Schlüssel oder Telefon.

5. Setzen Sie auf hochwertige Materialien

Ein teurer Rucksack wird Sie einige Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte begleiten. Entscheiden Sie sich also am besten für hochwertiges Leder. Der Vorteil: Es ist äußerst strapazierfähig und erhält durch häufigen Gebrauch eine wunderschöne Patina. Allerdings wiegt Leder auch viel und es ist sehr teuer. Wer es leichter oder vegan mag, setzt auf Nylon oder Leinen. Beide Materialien sind fast so stabil wie Leder, schmutzabweisend und damit gut für Rucksäcke geeignet. Polyester und Baumwolle hingegen sind nicht so robust und nutzen vergleichsweise schnell ab.

6. Probieren Sie den Rucksack auf

Tragen Sie Ihr Wunschmodell vorm Kauf mindestens zehn Minuten Probe. Wenn Sie ihn online bestellen, geht das in aller Ruhe. Im Fachhandel belädt man Ihnen den Rucksack dafür mit Gewichtpacks oder alten Katalogen. Bezwingen Sie derart bepackt das Treppenhaus oder drehen Sie eine Runde mit dem Fahrrad (Wertgegenstand als Pfand dort lassen). So stellen Sie sicher, dass Ihr neues Transportmittel in der Praxis einiges wegstecken kann.

7. Wählen Sie die Farbe mit Bedacht

Einen Rucksack trägt man meist täglich. Welche Farbe Sie wählen, ist natürlich Geschmackssache. Aber auf Nummer sicher gehen Sie mit gedeckten Tönen: Schwarz, Braun, Beige, Grau, Oliv und Dunkelblau sind zeitlos, unaufdringlich und lassen sich gut mit jedem Outfit kombinieren.

Rucksäcke sind aktuell die gefragtesten Taschen für Männer. Je nach Einsatzzweck – also fürs Büro oder den Outdoor-Trip – unterscheiden sie sich hinsichtlich Größe, Form und Ausstattung. Die schönsten Modelle für jeden Geschmack zeigen wir Ihnen in der Galerie. Gemein haben die eigentlich nur eines: Man kann sie sich auf den Rücken schnallen.