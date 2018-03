Hanteltraining: Langhanteln für mehr Muskelwachstum

Die SZ-Stange (unten) ist in der Stangenmitte mehrfach gebogen, um die Handgelenke und Unterarme bei Bizeps- und Trizeps-Übungen zu schonen © PR

DIE BESTEN ÜBUNGEN MIT LANGHANTELN

So trainieren Sie Ihren Bizeps mit Langhanteln: Ein klassisches Beispiel fürs Bizeps-Training mit der Langhantel ist der Bizeps-Curl. Dazu stellen Sie sich hüftbreit auf und halten die Langhantel im Untergriff vor den Oberschenkeln. Nun die Unterarme anwinkeln und die Stange bis kurz vor die Brust führen. Stange absenken, ohne die Spannung am tiefsten Punkt zu verlieren. Variieren Sie mit dem Tempo – schnell hoch, langsam runter oder umgekehrt. Auch 4er-Schritte – Sie senken die Hantel in 4 Stufen ab und heben Sie nach dem gleichen Schema wieder an – oder die Ausführung des halben Wegs sind denkbar.

So trainieren Sie Ihren Trizeps mit Langhanteln: Legen Sie sich für den French Press auf eine waagerechte Hantelbank oder einen Step und greifen Sie die Hantel eng (im Abstand von 2 Daumen). Nun die Arme ausstrecken und die Hantel in der Luft halten. Die Stange langsam in Richtung der Stirn absenken, ohne dass die Ellbogen nach außen kippen. Arme wieder strecken.

So trainieren Sie Ihre Schultern mit Langhanteln: Die Übung Schulterdrücken lässt sich sowohl im Sitzen als auch im Stehen ausführen. Dazu die Langhantel etwas weiter als schulterbreit greifen und mit angewinkelten Armen – die Ellbogen zeigen nach unten – auf Brusthöhe halten. Nun die Arme strecken und die Hantel über den Kopf stemmen. Dazu mit dem Kopf „durchtauchen“, sodass sich die Ohren neben den Oberarmen befinden. Hantel auf Brusthöhe absenken.

So trainieren Sie Ihre Brust mit Langhanteln: Legen Sie sich fürs Bandrücken auf eine gerade Trainingsbank. Greifen Sie die Stange schulterbreit, die gestreckten Arme sind minimal im Ellbogen gebeugt. Jetzt die Ellbogen auf Höhe der Bank absenken, mit der Stange kurz die Brust berühren und die Arme wieder strecken. Drücken Sie dabei den Rücken fest auf die Sitzfläche, alternativ können Sie die Füße auf der Bank abstellen.

So trainieren Sie Ihren Rücken mit Langhanteln: Legen Sie sich für die Good Mornings die Langhantel oberhalb der Schulterblätter auf den Rücken. Stange mit beiden Händen stabilisieren, indem Sie sie in einer bequemen Weite umgreifen. Nehmen Sie einen hüftbreiten Stand ein, die Knie sind minimal gebeugt. Lehnen Sie nun den Oberkörper mit geradem Rücken so weit wie möglich nach vorn. Idealerweise bilden Rumpf und Beine einen rechten Winkel. Richten Sie sich wieder auf.

So trainieren Sie die Beine und das Gesäß mit Kurzhanteln: Legen Sie sich für Kniebeugen die Langhantel auf die oberen Schulterblattanteile. Mit beiden Händen greifen, die Handgelenke bleiben über der Stange (die Hände dürfen kein Gewicht tragen). Dabei die Ellbogen nach hinten führen und die Brust vorschieben. Nehmen Sie einen hüftbreiten Stand ein. Beugen Sie jetzt die Beine ohne die Knie über die Zehen hinaus zuschieben und führen Sie das Gesäß nach hinten-unten, als wenn Sie sich auf einen Stuhl setzen möchten. Bauch dabei fest anspannen, der Rücken ist gerade. Achten Sie darauf, dass die Knie leicht nach außen zeigen. Gesäß anspannen und die Beine wieder strecken.

