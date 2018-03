Laufausrüstung: Laufbekleidung im Winter

Bizarr, aber wahr: Die meisten Jogger sind in der kalten Jahreszeit zu warm angezogen. Damit Ihre Leistung nicht auf der Strecke bleibt, geben wir Ihnen die beste Laufbekleidung mit auf den Weg

Laufausrüstung: Darauf müssen Jogger im Winter achten

Der häufigste Lauffehler im Winter ist, erst gar nicht zu starten. Denn es gibt überhaupt keinen Grund, den Dauerlauf gegen eine Dauerpause einzutauschen. Zu kalt, zu dunkel, zu nass: Mit der richtigen Ausrüstung können Sie diese Probleme locker umgehen – wenn Sie bei der Auswahl genau hinsehen. „Laufbekleidung soll in der kühlen Jahreszeit warm halten, aber nicht zu warm sein. Sie soll Feuchtigkeit von außen abhalten, aber auch Körperwärme ableiten“, sagt Lauf-Experte Martin Grüning. Klingt nach einer großen Herausforderung, der nicht alle Bekleidungsstücke gewachsen sind.

Ausprobieren „Wichtig ist, dass jedes Stück gut sitzt, sonst geht seine Funktion verloren“, erläutert der Profi. Deswegen sollten Sie die Klamotten auf jeden Fall anprobieren, bevor diese in Ihren Besitz übergehen. Treten Sie mit der Neuanschaffung vor die Tür, sollten Sie noch leicht frösteln. Das Warm-up läuft schrittweise ab – ohne dass Sie dabei heiß laufen! „Die meisten Läufer sind im Winter viel zu warm angezogen“, sagt Grüning. „Im Zweifel würde ich an Stelle einer Jacke eher ein Paar Handschuhe mitnehmen.“ Denn natürlich dürfen Sie sich unterwegs auch nicht in einen Eiszapfen verwandeln.

Anziehen Der Experte: „Tragen Sie übereinander mehrere Schichten, die aufeinander abgestimmt sind. So entsteht eine Funktionskette, die für ein angenehmes Klima sorgt.“ Die unterste Schicht bildet die Funktionsunterwäsche, um Feuchtigkeit auf der Haut zu vermeiden. Achten Sie beim Kauf auf flache Nähte, damit nichts an der Haut reibt und diese wund scheuert. Darüber eine dünne, wärmende Zwischenschicht, zu der (je nach individuellem Kälteempfinden auch wattierte)

Tights und ein Langarmshirt gehören. Gegen Regen oder Schnee, die gern gemeinsam mit einem rauen Lüftchen auftreten, schützt Sie die dritte Schicht: eine wasserabweisende, winddichte Jacke (siehe oben).

Aufsetzen Wichtigstes Accessoire ist für Grüning die funktionelle Mütze: „Über den Kopf gibt der Körper viel Wärme ab, darum nie oben ohne unterwegs sein!“ Und ein letzter Rat: Wer trotz Mistwetter läuft, sollte auch gesehen werden – reflektierende Einsätze sind also Pflicht.