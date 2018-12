Laufen im Herbst/ Winter: Warum Sie gerade jetzt joggen sollten

Es ist nass, kalt und eigentlich fehlt jede Motivation zum Laufen? Dabei sind Herbst und Winter ideal fürs Lauftraining. Wir verraten warum. Plus: die perfekte Lauf-Kleidung bei Kälte und Nässe

Nicht Sommer oder Frühling, der Herbst ist die beste Zeit fürs Lauftraining, sagt Urs Weber, Redakteur beim Fachmagazin "Runner's World". Das gilt für Laufeinsteiger und Profis, weiß der Laufexperte. Der Grund: Die kühlen Temperaturen sind ideal fürs Joggen, speziell fürs Tempotraining. Die Herbstluft ist klar, der Wind kühlt Sie zusätzlich. Wärme oder Hitze verringert dagegen Ihr Leistungspotential. Bei Temperaturen über 20 Grad laufen Sie langsamer und schaffen kürzere Strecken. Das ist insbesondere bei Wettkämpfen von Nachteil. Viele große Laufveranstaltungen finden daher im Herbst statt (wie etwa der Berlin Marathon am 30. September 2012). Besonderer Pluspunkt für Allergiker: Die Herbstluft ist weitestgehend frei von Pollen.

Glücklich durch den Herbst und Winter laufen

Die kurzen Tage in Herbst und Winter verursachen Lichtmangel und verringern Ihr Glücksgefühl. Denn Ihr Körper produziert weniger des dafür zuständigen Hormons Serotonin, so wissenschaftliche Studien. Beim Laufen werden jedoch so genannte Endorphine, Glückshormone, freigesetzt. Folge: Sie fühlen sich ausgeglichener, entspannter und beugen einer Winterdepression vor.

Bekämpfen Sie Viren an der frischen Luft

In geheizten Räumen sind Sie anfälliger für Erkältungen. Denn erst Temperaturunterschiede trainieren die Abwehrkräfte Ihres Körpers. Beim Laufen an der frischen Luft kurbeln Sie die Produktion von körpereigenen Abwehrstoffen an. So sind Sie für den Kampf gegen Viren und Bakterien perfekt gerüstet.

Halten Sie auch in der kalten Jahreszeit Ihre Laufform

Sie wollen Ihre über den Sommer antrainierte Laufform nicht verlieren? Um Ihre Ausdauer zu erhalten, empfiehlt Laufexperte Weber 150 Minuten Training in der Woche, das sind etwa drei Läufe. Diese sollten eine lange Einheit von über 1 Stunde und ein Schnelligkeitselement (etwa Intervalltraining oder ein Tempodauerlauf 2x 10 Minuten mit Trabpause) enthalten. Oder Sie trainieren, um Ihre Form für die folgende Saison aufzubauen. Arbeiten Sie an Ihren Schwächen. Um Ihre Tempoausdauer zu trainieren, sollten Sie alle sieben bis zehn Tage einen längeren Lauf einplanen, bei dem Sie die letzten Kilometer das Renntempo anziehen. Ist die Schnelligkeit Ihr Problem, machen Sie alle sieben bis zehn Tage ein Tempoprogramm. Beispiel: 5 × 800 Meter im Renntempo mit jeweils 2 Minuten Trabpause. Oder probieren Sie die Pyramide: auf Intervalle von 1, 3, 5, 7, 4 und 2 Minuten folgt dabei jeweils eine Trabpause von 2 Minuten. Danach 10 Minuten auslaufen.

