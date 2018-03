Ausdauer-Trainingsplan: Laufen Sie Ihren Kilos davon

TEMPOSPIEL: Profitraining

Wer bereits regelmäßig laufen geht, beginnt die Ausdauereinheit mit 1 Minute lockerem Joggen und wechselt im Anschluss daran für 3 Minuten zu einem zügigen Lauftempo. Wiederholen Sie diesen Ablauf insgesamt 10-mal hintereinander. Trainingstage: Woche 1 und 2 am Mittwoch und Samstag (direkt im Anschluss an die Krafteinheit), Woche 3 und 4 am Montag (direkt im Anschluss an die Krafteinheit) und Donnerstag