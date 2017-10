Diese 7 Lebensmittel sollten Sie immer im Tiefkühlfach haben

Und Zeit sparend ist das Ganze auch. Blumenkohl und Brokkoli sind schon in kleine Röschen geteilt, Spinat vorportioniert und Bohnen sind bereits küchenfertig. Zubereitet wird das Tiefkühlgemüse übrigens direkt aus der Gefriertruhe, das heißt ohne es vorher aufzutauen. Am besten lassen Sie es nicht lange, dafür bei hohen Temperaturen garen. So bleiben die Nährstoffe optimal enthalten. Für Abwechslung auf dem Teller sorgen gemixte Gemüsepfannen – ohne Soße versteht sich. In denen verstecken sich nämlich haufenweise Kalorien und Zusatzstoffe.

Der Star in der Tiefkühltruhe ist eindeutig eingefrorenes Gemüse. Das kann es nämlich locker mit seinen frischen Kollegen aufnehmen. Direkt nach der Ernte wird das Gemüse schockgefrostet, sodass alle Nährstoffe erhalten bleiben. Ein großer Vorteil. Denn je länger frisches Gemüse gelagert wird, umso weniger Vitamine und Co. landen am Ende auf ihrem Teller. Die Kälte macht das Gemüse quasi immun gegen die Nährstoffverluste. Da haben selbst Spinat, Erbsen und Bohnen das ganze Jahr Saison.

Keine Beerensaison? Egal, greifen Sie zu TK-Ware © Flaffy / Shutterstock.com

3. Beeren

Beeren sind echte Powerfrüchtchen. Frisch gibt es sie nur ein paar Monate im Jahr, tiefgekühlt haben sie hingegen das ganze Jahr Saison – zum Glück. Denn egal ob Himbeeren, Erdbeeren oder ein Beeren-Mix aus der Tiefkühltruhe: Sie alle sind reich an Vitaminen, Ballaststoffen sowie Antioxidantien, die Ihre Zellen vor freien Radikalen schützen. Beeren haben außerdem einen niedrigen glykämischen Index. Das heißt, der Zucker wird nur langsam ins Blut abgegeben, sodass Ihr Blutzuckerspiegel relativ konstant bleibt – so hat Heißhunger keine Chance. Also: zuschlagen erlaubt. Ganz egal in welcher Form. Beeren passen zu Quark, ins Müsli, den Smoothie oder lassen sich pur snacken.

>>> Dieses Obst ist besonders zuckerarm

4. Wein

Wein in der Tiefkühltruhe? Klingt zuerst einmal seltsam, ist aber ein echt guter Hack, um in kürzester Zeit Soßen und Co. pimpen. Bitte nicht falsch verstehen. Wir wollen nicht, dass Sie gleich eine ganze Flasche in die Gefriertruhe legen. Damit haben Sie nichts gewonnen. Viel besser: Frieren Sie übrig gebliebenen Wein in Eiswürfelbehälter ein. Die können Sie dann portionsweise ganz nach Bedarf zum Kochen verwenden. So sparen Sie es sich, wegen einem Schuss fürs Risotto oder zum Verfeinern der Soße, gleich die ganze Flasche zu köpfen. Und Wegschütten müssen Sie Weinreste in Zukunft auch nicht mehr.

>>> Diese 8 Lebensmittel sollten Sie immer auf Vorrat haben

5. Kräuter

Kräuter geben wirklich jedem Gericht den letzten Kick. Frisch brauchen Kräutertöpfe allerdings ein bisschen Zuwendung, sonst verwandelt sich das schöne Grün innerhalb von kürzester Zeit in einen Haufen vertrockneter Blätter. Außerdem leiden die Nährstoffe durch die Lagerung zu Hause. Eins zu null für die Tiefkühlkräuter. Die werden nämlich direkt nach der Ernte schockgefrostet. So bleiben Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe erhalten. Und die machen Kräuter doch so gesund. Sie unterstützen das Immunsystem, die Verdauung und wirken antibakteriell und entzündungshemmend. Bei Kräutern dürfen Sie deshalb ordentlich zugreifen und gleich die ganze Bandbreite an Petersilie, Schnittlauch, Dill, Koriander und Basilikum in Ihre Gefriertruhe verfrachten.