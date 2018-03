Rezepte zum Abnehmen: Leckere Fatburner-Rezepte im Video

Kochen mit Powerfood Fenchel: Rosa gebratenes Entenbrustfilet mit gegrillten Fenchel und Pesto rosso

Zutaten für 4 Personen:

4 Entenbrustfilets

300 g getrocknete Tomaten

50 g geriebener Parmesan

Salz, Basilikum

50 g Pinienkerne

4 Fenchelknollen

2 EL Olivenöl

Salz

schwarzer Pfeffer

4 Blätter Basilikum

Zubereitung:

In die Entenbrust diagonal rautenförmig in die Seite mit der Haut einschneiden. Entenbrust dann von beiden Seiten mit Salz würzen und in 1 EL Olivenöl kurz heiß auf der Hautseite anbraten. Nach kurzer Zeit wenden und auf der Fleischseite wenige Sekunden anbraten und wieder auf die Hautseite wenden. Anschließend das Fleisch für 15 min in den vorgeheizten Backofen bei 85°C

Fenchel in fingerdicke Scheiben schneiden und in einer Pfanne erst mal ohne Öl heiß anbraten. Nach wenigen Minuten 1 EL Öl in die Pfanne geben, den Fenchel mit Salz und Pfeffer würzen.

Für das Pesto rosso die getrockneten Tomaten und 6 EL Öl (der eingelegten Tomaten) mit den Pinienkerne in eine Schüssel geben und mit dem Stabmixer kurz mixen.

Basilikum kleinschneiden und mit dem Parmesan in die Schüssel geben und unterrühren. Alles auf dem Teller anrichten und schmecken lassen.

Rezept von Jens Glatz (www.kochhelden.tv)