Lederpflege: Leder für harte Jungs

Seit James Dean ein Klassiker: Die Lederjacke. Die besten Pflegetipps gibt es hier

Wie kann man sicher sein, dass etwas aus echtem Leder ist?

Erstes Indiz: das Echt-Leder-Etikett. Problem: Es ist nicht Pflicht und es sagt auch nichts über die Qualität aus. Wirklich sicher ist man erst, wenn man die Jacke getragen hat. Leder dehnt sich mit der Zeit, ist atmungsaktiv.

Wie übersteht Leder auch die größten Strapazen?

Die Grundimprägnierung ist am wichtigsten, sowohl für glattes Nappaleder als auch für samtiges Velours. Vor dem ersten Tragen mit farblosem Pflegespray behandeln (30 Zentimeter Abstand halten). Nicht zu viel auf einmal – lieber trocknen lassen, wieder sprühen.

Was macht man, wenn man mal in den Regen kommt?

Legen Sie Leder nie auf die Heizung. Besser: an die Luft hängen, aber nicht direkt in die Sonne (macht das Leder hart und brüchig). Velours bleicht aus. Wasserflecken mit einer Gummibürste in Faserrichtung ausreiben.

Und wenn es mal richtig schmutzig zugeht?

Flecken mit einem weichen Tuch und handwarmem Wasser mit etwas Waschmittel ausreiben, mit einem Baumwolltuch trocknen. Manchmal hilft auch ein Lederradiergummi. Bei üblen Flecken nie selbst Hand anlegen: Geben Sie das gute Stück in eine Reinigung, am besten eine mit dem RAL-Gütezeichen der deutschen Lederbekleidungsindustrie.

Kann man Leder eigentlich auch bügeln?

Nur sehr vorsichtig, mit einem trockenen Tuch darüber und bei mittlerer Temperatur. Versuchen Sie es zunächst am Innenbesatz. Aber denken Sie dran: Ein paar Fältchen gehören auf Leder ebenso wie in Ihr Gesicht.