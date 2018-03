Übergangsjacken für Männer: Leichte Jacken für die Übergangszeit

Mehr als eine olle Zwischenlösung: Wie stylisch Übergangsjacken aussehen können und welche Modelle jetzt Trend sind, zeigen wir hier

Der Frühling ist berüchtigt für sein wechselhaftes Übergangswetter: Schnee, Sonne, Schauer, Sturm – im März und April macht das Wetter, was es will. Damit wir die Zeit stilsicher überstehen, darf vor allem ein Teil nicht im Kleiderschrank fehlen: die perfekte Übergangsjacke Was zeichnet eine gute Übergangsjacke für Männer aus? Eine gute Jacke für die Übergangszeit ist deutlich luftiger als der Wintermantel, muss aber trotzdem Wind und Regen abhalten können. Perfekt ist es, wenn man die Jacke layern, also im Lagenlook tragen kann. So können Sie etwaigen Temperaturtiefen trotzen, kommen bei plötzlichem Sonnenschein aber auch nicht ins Schwitzen. Mit welchen Männerjacken der perfekte Frühlingslook klappt und wie man Übergangsjacken kombiniert, zeigen wir hier – Sie müssen sich nur noch für ein Modell entscheiden. 1. Ein Parka ist die perfekte Übergangsjacke für Wind und Wetter

Mit einem Parka sind Sie für jede Witterung gewappnet. Bei Wind und Regen schützt die Kapuze, bei Sonnenschein lässt sich die Jacke offen tragen und wenn’s unerwartet warm wird kann man den Anorak platzsparend zusammenrollen und schnell in den Rucksack stecken. Das Non-Plus-Ultra für die wechselhafte Übergangszeit sind Modelle mit herausnehmbarem Futter. Darüber hinaus sind Parkas echte Kombinationswunder: Zu Jeans und Sweatshirt sieht die Jacke super lässig aus. In Kombi mit schmal geschnittenen Hosen und Schnür-Boots wirkt ein Parka ziemlich „fashionable“. Kleiner Tipp vorm Kauf: Je größer Sie sind, desto länger darf die Jacke ausfallen. >>> Outdootbekleidung für Wind und Wetter 2. Eine Jeansjacke geht einfach immer

Endlich können wir die geliebte Jeansjacke wieder aus dem Schrank holen. Damit’s darin an kalten Frühlingstagen nicht zu frisch wird, sollte die Jacke aber weit geschnitten sein, sodass darunter noch genug Platz für einen dicken Pulli oder eine Sweatjacke bleibt. Oversized-Modelle sind gerade ohnehin viel angesagter als Slim-Fit-Jacken und obendrein auch viel bequemer. Was wir an Jeansjacken als Übergangsjacke besonders toll finden: Wir können sie nicht nur in der Übergangszeit tragen. Im Kombi mit einem T-Shirt entsteht ein luftiger Look für laue Sommernächte. Und im Herbst wird sie in Kombi mit Strickpullover und Schal mollig warm. 3. Lederjacken regulieren die Temperatur ideal

Sie haben noch keine Lederjacke im Schrank? Das sollte sich schleunigst ändern! Denn wenn das Wetter sich nicht zwischen warm und kalt entscheiden kann, ist die Lederjacke einfach DIE Jacke, die immer geht. Der Grund: Leder hält bei milden Temperaturen warm – ohne, dass man zu schwitzen anfängt. Und wärmt, wenn es doch mal frischer wird. Das rebellische Rocker-Image der Jacke können Sie unterstreichen, indem Sie die Lederjacke zu ausgewaschenen oder zerrissenen Jeans und Biker-Boots kombinieren. Sie können die Lederjacke aber auch elegant stylen. Zum Beispiel mit einer Stoffhose und einem Rollkragenpullover. >>> Alles, was man über Lederjacken wissen muss 4. Ein Trench-Coat ist die eleganteste Übergangsjacke

Ein Trenchcoat ist quasi das leichte Gegenstück zum eleganten Wintermantel. Seine Karriere begann in den Schützengräben des 1. Weltkrieges – daher die militärischen Attribute wie Gürtel-Metallringe, Sturmlasche, Schulterklappen. Ob klassisch in Beige oder modern in anderen Farben: Ein Trenchcoat verleiht jedem Outfit ein elegantes Finish. 5. Gefütterte Bomberjacken halten uns jetzt warm

