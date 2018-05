Können uns Lektine in Lebensmitteln wirklich krank machen?

Gemüse, Hülsenfrüchte und Getreide gehören regelmäßig auf Ihren Speiseplan. Plötzlich sollen diese Lebensmittel krank machen. Grund: enthaltene Lektine. So machen Sie die Pflanzenstoffe unschädlich

Ein heimliches Gift soll uns krank machen. Und das offenbar gerade wegen einer gesunden Ernährung mit viel Gemüse. Das zumindest behaupten Kritiker der sogenannten Lektine, die in vielen gesunden Lebensmitteln vorkommen. Doch was ist das überhaupt? Und wie schädlich sind die Pflanzenstoffe wirklich? Wir klären auf.

Was sind Lektine?

Bei Lektinen handelt es sich chemisch gesehen um Eiweißmoleküle, genauer gesagt um Glykoproteine. Zu finden sind sie in allen lebendigen Organismen, vor allem in Pflanzen, sie können aber auch tierischen Ursprungs sein. Lektine dienen in erster Linie der Kommunikation und Interaktion von Zellen und Organismen. Sie gehören darüber hinaus zu den sogenannten Anti-Nährstoffen und sind vor allem für die Abwehrfunktion zuständig sind. Das heißt, sie sind eine Art natürlicher Verteidigungsmechanismus, mit dessen Hilfe sich Pflanzen gegen Fraßfeinde – wie Tiere oder Menschen – schützen, indem sie den Verzehr der jeweiligen Pflanze weniger "schmackhaft" machen.

Warum können Lektine uns schaden?

Über die Nahrung aufgenommen landen Lektine in unserem Darm. Da die Anti-Nährstoffe extrem bindungsfreudig sind, docken sie dort gleich an der Darmschleimhaut an. Was zu zwei Problemen führen kann:Viren sind ebenfalls immer auf der Suche nach Möglichkeiten anzudocken und Ihr Immunsystem anzugreifen. Da kommen ihnen Lektine, an die sie sich binden können, gerade recht. Außerdem lagern sich die Eiweißmoleküle vor allem am Dünndarm an. "So können Lektine die Darmflora beeinflussen und zum Beispiel Entzündungen begünstigen. Auch die Nährstoffabsorption können sie so beeinträchtigen", erklärt Dr. Matthias Riedl, Ernährungsmediziner im Medicum Hamburg. Als Bestandteil von Glutens können Lektine außerdem für Magen-Darm-Beschwerden beziehungsweise die Immunkrankheit Zöllakie verantwortlich sein.