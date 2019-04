Denim Evolution: Levi's Performance ist Jeans für Fortgeschrittene

Thermadapt ist eine Faser auf Baumwollbasis, die Feuchtigkeit aufnimmt, was den positiven Effekt hat, dass der Tragekomfort der Lieblingshose noch besser wird. Baumwolle hat die Eigenschaft, Feuchtigkeit schneller und effektiver zu absorbieren als Polyester. Es ist also logisch dass die Haut angenehm trocken und bei Wärme kühl bleibt. Gleichzeitig hat Thermadapt den Vorteil, dass es bei niedrigen Temperaturen die Körperwärme speichert. Und: Die adaptive Technologie sorgt für die optimale Passform. Die perfekte Jeans für alle Jahreszeiten!

Advanced Stretch Jeans sorgt für ultimativen Komfort © Levi's/PR

Mit einer neuen Jeans ist es ähnlich wie mit Schuhen: Sie probieren sie im Laden an, sie passt – aber Sie müssen sie erst eintragen, damit sie nach einer Weile überhaupt das Potentzial hat, DIE neue Lieblingshose zu werden. Bei der Levi´s Advanced Stretch-Technologie merkt man schon in der Umkleidekabine, ob man die neu Lieblingsjeans anhat.

Zugegeben, für viele Männer ist es etwas ungewohnt, zu einer Hose mit Stretch-Anteil zu greifen. Aber nur Mut, der hohe Stretchanteil sorgt nämlich für ein ultraweiches Tragegefühl. So sitzt die Hose sofort perfekt am Bein und muss nicht erst "weich getragen" werden. Die Produktinnovation bietet dank integriertem Rücksprungvermögen immer die ursprüngliche Passform und der Denim-Stoff beult und leiert nicht aus. Vor allem, wenn Sie gerne Slim- oder Skinny-Modelle tragen, werden Sie das Plus an Tragekomfort merken.

Die beiden neuesten Levi's Innovationen gibt es in den beliebtesten Passformen. Das beste an der Thermadapt- und Advanced Stretch-Technologie: sie ist nicht sichtbar! Ihre Lieblingshose bietet mehr Komfort, bei gewohntem Look.