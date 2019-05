Duschgel: So finden Männer das ideale Duschprodukt

Im Drogeriemarkt quellen die Regale mit Duschgels geradezu über. Jedes Mal aufs Neue stellt sich die Frage: Welches soll ich wählen? Worauf Männer achten sollten

Duschgel ist gleich Duschgel? Eben nicht! Worauf du beim Kauf achten solltest, wie du das optimale Produkt für deine Haut findest und richtig anwendest, verraten wir hier.

Reicht nicht auch Seife oder brauche ich ein spezielles Duschgel?

Ausnahmsweise mal mit Seife duschen, ist gar kein Problem. Auf Dauer sollte man aber lieber zu speziellen Duschprodukten greifen. Der Grund dafür liegt im PH-Wert der Produkte. Seife ist alkalisch, Duschgel sauer – genau wie die Haut. Im Vergleich zu festen Seifenstücken greift Duschgel den hauteigenen Säureschutzmantel deshalb gar nicht oder weniger stark an. Seife hingegen strapaziert den natürlichen Schutzfilm deutlich stärker. Die Lauge lässt die Haut leicht aufquellen. Dadurch verliert sie Fett und Feuchtigkeit und ist vorübergehend anfälliger für Krankheitserreger. Mit Duschgel ist das kein Thema.

Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Duschgel, Duschcreme oder Duschschaum?

In erster Linie werden drei Produktarten unterschieden: Duschgel, Duschcreme und Duschschaum. Alle enthalten waschaktive Substanzen, welche die Haut reinigen. Der größte Unterschied liegt dabei in der Konsistenz.

Wer keine Problemhaut hat, wählst also am besten das Produkt, dessen Konsistenz er am liebsten magst, denn reinigen tun sie alle. Tipp für Vielduscher: Mehr Schaum bedeutet nicht, dass du hinterher sauberer bist. Für deine Haut ist weniger Duschgel besser. Denn Duschen mit Duschgel trocknet die Haut leicht aus. Sportler, die etwa zweimal am Tag duschen – morgens nach dem Aufstehen und abends nach dem Sport – sollten Duschöle oder Sensitiv-Produkte ausprobieren oder sich hinterher eincremen.

Eine Ausnahme gibt es allerdings: Wenn deine Haut dazu neigt, besonders trocken oder unrein zu sein, empfiehlt es sich auf Spezial-Produkte umzusteigen.

Welches Duschgel eignet sich für trockene Haut?

Männer mit sehr trockener Haut sollten Duschöl verwenden, da dieses ihre Haut mit pflegenden Wirkstoffen und Feuchtigkeit versorgt. Das Eincremen kann man sich danach sparen. Achtung: Wer Duschöle verwendet, sollte hinterher die Haut nur vorsichtig mit dem Handtuch abtupfen und nicht rubbeln, um den Ölfilm als Schutzschicht zu belassen. Das Wegrubbeln des Ölfilms führt zu einem massivem Auswascheffekt der hauteigenen Schutzlipide – daher unbedingt vermeiden.

Welches Duschgel reinigt unreine Haut?

Dich plagen Pickel am Körper – zum Beispiel am Rücken oder auf der Brust? Dann dusche am besten mit lauwarmem Wasser und mildem Duschgel. Noch besser: Gesichtsreinigung mit Salicylsäure für den Rücken verwenden. Die Säure reguliert die Talgproduktion und beschleunigt den Erneurungsprozess der Haut.

Sind 2-in-1-Produkte genauso gut wie herkömmliches Duschgel und Shampoo?