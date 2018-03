Liebestipps: Kleine Liebesbeweise, die die Beziehung auffrischen

Hier lesen Sie einen 15-Minuten-Fahrplan für sieben glückliche Partnerschafts-Tage

Vergleichen wir mal eine normale Frau, so wie sie viele von uns zu Haus haben, mit einem Hund. Dabei beschränken wir uns aber auf die Frage, wer sich besser als Mitbewohner eignet. Sonst hagelt’s wieder Leserbriefe. Also ein Hund. Dreimal am Tag muss er raus, um seine Notdurft zu verrichten. Das dauert ungefähr zehn Minuten, bei Regen und Schnee. Außerdem muss der kleine Racker gefüttert, gebadet und entflöht werden und zum Tierarzt. Hinzu kommen Streicheleinheiten, Spielen und Toben vor dem Bett, Kastration, Entwurmungskuren und, jedenfalls bei jungen Tieren, Kacke auf dem Teppich.

Liebesbeweis frisch gepresster Orangensaft (18:09 Minuten): Investieren Sie die ersten vier Sekunden in Ihre (ab jetzt) glückliche Partnerschaft. Legen Sie Ihre und ihre Zahnbürste Kopf an Kopf und drücken Sie eine doppelt so lange Pastenwurst über die beiden Borstenenden. Frauen finden das süß. Anschließend in der Küche pressen Sie Ihrer Süßen einen frischen Orangensaft (3:00 Minuten) und wecken Sie durch die Schlafzimmerwand mit internationalen Klopfzeichen (2:00 Minuten). Im Morsealphabet lautet der Code für Frühstück: ..–. .–. ..–– .... ... – ..–– –.–. –.–. Auch wenn Ihre Süße den Code nicht auf Anhieb versteht, wird sie danach zumindest ein Lebenszeichen von sich geben. Am Küchentisch erklären Sie ihr das mit der Klopferei (1:00 Minute) und reichen ihr den Saft mit den Worten: „Damit Du so knackig bleibst.“ (0:04 Minuten). Und während sie das von Ihnen gekochte Fünfeinhalb-Minuten-Ei mit aufgemaltem Grinsegesicht verzehrt (5:45 Minuten), lesen Sie ihr die netteste Meldung aus der Zeitung vor, irgendwas von Pinkelprinzen oder von Boxenludern (2:00 Minuten). Mittagspause. Sie stehen mit Bratwurst, Senf und Kakao am Imbiss. Gute Gelegenheit, was für die Liebe zu tun. Gehen Sie zum Kiosk, kaufen Sie … ein paar scharfe Heftchen? Nein, Sie kaufen einen Lottoschein und füllen ihn aus (4:20 Minuten). Tippen Sie die Ziffern des Geburtstages Ihrer Maus oder ein anderes bedeutungsschwangeres Datum und legen Sie ihr den Zettel heute Abend auf ihr Bett.

Liebesbeweis Massage (15:00 Minuten): Genau 20 Uhr. Heute erledigen Sie Ihre 15-Minuten-Pflicht am Stück, und zwar beim Fernsehen. Nein, nicht Salzstangen vorkauen, sondern massieren. Eine Viertelstunde ist genau der Zeitraum zwischen Jens Riewas „Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau“ und der Wetterkarte. Die Massage exakt auf diese Zeit zu legen hat zwei Vorteile: Erstens quatschen Frauen da nicht, Sie können in aller Ruhe Nachrichten sehen; zweitens haben Sie nach der unerwarteten Dienstleistung die besseren Karten bei der Entscheidung zwischen „Brücken am Fluss“ und „Die Harder“. Viel Spaß mit Bruce!

Liebesbeweis Fahrrad reparieren (15:13 Minuten): Holen Sie ihre alte Mühle raus, pumpen Sie sie auf und schrauben Sie einen gemütlichen Damen-Gel-Sattel drauf (13:00 Minuten). Wer jetzt noch einen „Wann machen wir eigentlich unsere nächste verliebte Picknick-Tour“-Zettel unter den Bremsgriff klemmt (2:13 MInuten), liegt unter Garantie ganz weit vorn.

Liebesbeweis Shoppen gehen (14:48 Minuten): Am Nachmittag. Aber dann! Unterbrechen Sie die Tour: „Für die nächste Boutique trinken wir uns neue Kraft an“, laden Sie Ihre Partnerin zu einem Glas Prosecco ein (11:00 Minuten). Wenn sich der Shopping-Schluss nähert, nehmen Sie die Hand Ihrer Süßen (wenn sie bei all den Tüten noch eine frei hat) und zerren sie in eine Unterwäscheabteilung. Suchen Sie ihr was Scharfes aus, sagen Sie, dass sie darin toll und wie süße siebzehn aussieht und bezahlen Sie dieses Nichts (3:00 Minuten). Abends haben Sie frei. Sie schlurfen zu Andie, Matze und Kaddel in die Kneipe. Mausi sitzt zu Hause, kramt in den Tüten mit all dem neuen Plunder und beschließt schon mal, welche Stücke Sie morgen zurückbringen müssen. Jetzt setzen Sie dem Tag den Beziehungsdeckel auf. Vor dem vierten Bier schnappen Sie sich Ihr Handy und flüstern Mausi eben noch durch, wie sehr Sie sie lieben (0:48 Minuten). Legen Sie rechtzeitig auf, bevor Mausi das Lachen von Andie, Matze und Kaddel hört.

Liebesbeweis Friseurbesuch (14:43 Minuten): Weckerklingeln. Wegen eines Meetings ist Ihre Freundin heute entsetzlich nervös. Zwanzig Minuten steht sie bereits vorm Spiegel, werkelt mit Kamm, Bürste und Sprays an ihren Haaren. Sie beobachten ihr Treiben. Plötzlich stehen Sie auf und sagen laut und deutlich: „Diese Frisur ist es. So musst du es lassen. Das sieht super aus“ (0:13 Minuten). Sie wird sehr dankbar sein. Auf dem Weg zur Arbeit fahren Sie an Mausis Lieblingsfriseur vorbei und holen für Samstag einen Termin inklusive Gutschein (5:00 Minten). Und lassen Sie den blondierten Knaben an der Kasse in Ruhe, der „Haaach, was für eine süße, putzige Schnuckelidee“ durch den Laden kreischt. Er meint es nicht so. Es ist zwei Bierchen nach neun Uhr. Wegen des Wahnsinns-Meetings kommt Ihre Süße erst am späten Abend zurück. Investieren Sie noch mal in die Liebe. Legen Sie ihre Lieblingsgammelklamotten raus, machen Sie eine Kanne Tee, schneiden Sie einen Apfel klein und lassen Sie die Badewanne vollaufen. Zwei Kerzen an den Rand, ein bisschen Musik und den Stapel ungelesener „Brigitte“- und „Marie Claire“-Hefte (7:00 Minuten). Der Rest ist ein Kinderspiel: Tür aufhalten, in den Arm nehmen, aus der Jacke helfen und ins Bad führen. Mit etwas Glück können Sie doch noch den Rest von „Rocky V“ sehen.

Beim Zubettgehen die Krönung: Legen Sie sich nicht unter Ihre eigene Bettdecke, sondern unter die Ihrer Partnerin. Denn gerade in den kalten Wintermonaten sorgt ein vorgewärmtes Bettchen für tiefe Dankbarkeit und Kuschelstimmung (2:30 Minuten).

Liebesbeweis selbstgemachtes Fruchteis (16:31 Minuten): Zu gleichen Teilen Sahne und gefrorene Früchte (beispielsweise Erd- oder Blaubeeren) im Mixer pürieren, nach Geschmack Zucker dazu. Die Früchte vorher kurz antauen. Entschärfen lässt sich die Kalorienbombe durch Joghurt statt Sahne und Süßstoff statt Zucker. Wenn's geht, das Ganze in Herzchenform servieren (11:00 Minuten). Abends, gleich geht’s auf die Party. Mitten beim Fertigmachen – das heißt, Sie sind natürlich längst fertig – legen Sie die gute alte Dirty-Dancing-CD ein und zerren Ihre Maus vom Schlafzimmerspiegel weg. Im Wohnzimmer fordern Sie sie zum Tanzen auf und machen ihr den Swayze, aber richtig (5:31 Minuten)!