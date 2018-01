Low Carb-Frühstücksrezepte zum Abnehmen

Brot und Müsli zum Frühstück sind bei der Low Carb-Diät tabu. Doch was landet dann auf dem Frühstückstisch? Am besten eines unserer 25 kohlenhydratarmen Frühstücksrezepte

Kohlenhydratarm frühstücken: So sieht das perfekte Low Carb-Frühstück aus

Bisher bestand Ihr Frühstück aus einem Toast mit Marmelade oder einem Croissant "to go" auf dem Weg zur Arbeit? Gesund ist das leider nicht – und schon gar nicht kohlenhydratarm. Doch wenn Sie Ihre Ernährung umstellen und in Zukunft Low Carb essen wollen, dann gilt es, damit schon am Morgen zu beginnen. Das Problem: Für die meisten Low Carb-Neulinge stellt gerade die erste Mahlzeit des Tages die größte Hürde dar, da Sie nicht wissen, was Sie noch essen können.

Es ist gar nicht so schwierig das passende Low Carb-Frühstück zu finden, denn es eignen sich mehr Lebensmittel für ein kohlenhydratarmes, gesundes Frühstück, als Sie vielleicht denken.

Zutaten für Ihr Low Carb-Frühstück: Eier

Eier bilden die perfekte Basis für ein sättigendes Low Carb-Frühstücksrezept – und zwar in allen Variationen. Ob als Omelette, klassisches Spiegel- oder Rührei, pochiert oder schlicht und einfach (hart)gekocht: mit Eiern liegen Sie immer richtig. Aufgepimpt mit Bacon, Schinken, verschiedenen Käsesorten, Kräutern und natürlich allerhand Gemüsesorten, z.B. Tomaten- oder Paprikawürfel, wird das kohlenhydratarme Eier-Frühstück auch nie langweilig. Plus: Die Kombi aus Eiweiß und gesunden Fetten ist ideal zum Abnehmen.

Schnelles Low Carb-Rezept am Morgen: Grüne Smoothies

Morgens keine Zeit für ein ausgedehntes Frühstück oder einfach noch keinen Appetit? Kein Problem: Grüne Smoothies sind eine super Alternative. Bereiten Sie diese am Abend zuvor vor oder genießen Sie den Smoothies auf dem Weg zur Arbeit – das spart zudem Zeit. Ihr Smoothie sollte zu mindestens 50 Prozent aus grünem Gemüse wie Spinat, Gurke oder Grünkohl bestehen. Das Grünzeug ist voller sekundärer Pflanzen- und Bitterstoffe.

Süße Frühstücksrezepte mit wenigen Kohlenhydraten

Wenn Sie eher zu den süßen Typen gehören oder ein Low Carb-Frühstücksrezept ohne Ei suchen, können Sie am Morgen sich ganz einfach und schnell Ihr persönliches Lieblings-Low Carb-Müsli mixen. Als Basis nehmen Sie Eiweißlieferanten wie Magerquark, Buttermilch, Naturjoghurt, Hüttenkäse oder griechischen Joghurt, die Sie mit Haferflocken, Nüssen, Sojaflocken, Chia- oder Leinsamen oder Kokos-Flocken vermischen. Wer mag, fügt noch ein paar Extra-Vitamine in Form von fructosearmen Obstsorten wie Beeren oder Zitrusfrüchten hinzu.

Auch gut: 1-2 EL Proteinpulver in Ihrer Lieblingsgeschmacksrichtung untermischen. Eiweißpulver macht sich übrigens auch in Low-Carb-Pancakes super – bestrichen mit Apfel- oder Nussmus werden Sie Marmeladen-Toasts und Co. keinesfalls vermissen.

Brot ist beim Low Carb-Frühstück in Maßen erlaubt

Ohne Brot fehlt Ihnen was? Nehmen Sie gesundes Vollkornbrot und belegen es mit Putenbrust, Frischkäse, Avocado, Gurke oder Tomate. "Wie jetzt, Brot ist doch nicht tabu?" Nicht ganz: Im Rahmen der Low Carb-Diät darf das Frühstück – im Vergleich zum Mittag oder Abendessen – ein paar gesunde, langkettige Kohlenhydrate liefern. Die gehen langsam ins Blut und versorgen Sie so über längere Zeit mit Energie.

Noch besser als Vollkornbrot: selbstgemachtes Low Carb-Brot. Das Rezept dazu und viele andere tolle Low Carb-Frühstücksideen finden Sie in der nachfolgenden Bildergalerie