Mit einer guten Meal-Prep-Box haben Sie die ganze Woche Spaß am Kochen – und am Essen! Hier sind die besten Lunchboxen für Vorkocher

Arbeit, Sport, Freizeitstress und dann sagen einem noch alle, dass man jeden Tag ausgewogen und frisch kochen muss. Wann das denn noch? Meal-Prepper haben die Antwort: Nicht täglich, sondern nur einmal die Woche geht's an die Töpfe. Dafür bereitet man größere Mengen an Essen zu, die sich lange im Kühlschrank halten (Meal = Essen, Preparing = Vorbereitung). Alles, was es dafür braucht, sind die passenden Rezepte, ein bisschen Planung, und die richtige Lagerung der vorbereiteten Zutaten. Und eine geeignete Dose zum Mitnehmen!

>>> So kochen Sie clever vor

Welche Lunchboxen sind für Meal-Prepping geeignet?

Neben den passenden Rezepten brauchen Meal-Prepper vor allem eine Box für Ihre Bedürfnisse. Schließlich soll das Essen auch die Fahrt ins Büro überstehen. Die perfekte Lunchbox sollte deshalb:

Lebensmittelecht sein: Wenn in der Dose farbliche Flecken vom Essen bleiben, wird sie schnell unansehnlich. Noch schlimmer ist es, wenn das Material Stoffe wie etwa die chemische Verbindung BPA an das Essen abgibt, denn das kann giftig sein. Auslaufsicher sein: Ihr mühevoll gekochtes Essen soll auch mittags noch in Ihrer Brotdose sein und nicht vorher in Ihrer Tasche landen. Gerade bei körnigen und flüssigen Mahlzeiten ist es deshalb wichtig, dass die Dose garantiert dicht hält. Viele Boxen haben dafür einen kleinen Ring aus Gummi im Deckel. Transportabel sein: In Ihrer Arbeitstasche schleppen Sie schon genug mit, eine gute Lunchbox sollte deshalb nicht viel wiegen und möglichst platzsparend sein. Zu Ihren Essgewohnheiten passen: Sie essen gerne Salat? Dann ist eine kleine Extra-Dose für Dressing sehr praktisch. Sie essen häufig unterwegs? Dafür gibt es Lunchboxen, in denen Sie direkt das Besteck mitnehmen können. Es gibt auch Dosen, die faltbar sind, verschiedene Fächer haben und vieles mehr. Bei den verschiedenen Modellen gibt es für jede Vorliebe das passende Extra, das Ihnen das Meal-Prepping ein kleines bisschen leichter macht

Eine Lunchbox für jeden Typ

Diese 10 Lunchboxen sind schick, praktikabel und top-bewertet:

Die Klassische: Meal Prep Container