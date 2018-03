Redaktionspraxis: Machen Sie ein Praktikum bei Men's Health

Men's Health sucht Praktikanten, die in einem kreativen und engagierten Team journalistisch arbeiten wollen

Sie sind dynamisch, kreativ und Sie wollen journalistisch arbeiten?

Wir suchen Praktikanten, die bei Men's Health und MensHealth.de mitarbeiten und schreiben wollen. Men's Health ist ein Lifestyle-Magazin, das Männern Antworten auf ihre entscheidenen Lebensfragen gibt:

wie mache ich mich fit?

wo treffe ich meine Traumfrau?

was kann ich für meine Karriere tun?

wie bleibe ich gesund?

Wir bieten Praktikantenplätze in fünf Bereichen an:

Online-Redaktion (MensHealth.de)

Life & Job

Fitness

Gesundheit

Mode

DAD - das Magazin für Väter

Je nach Interesse können Sie sich für ein Praktikum in einem dieser Bereiche bewerben. Was Sie in den verschiedenen Ressorts lernen können und welche Voraussetzungen Sie mitbringen sollten, erfahren Sie, wenn Sie den Links folgen.

Bei uns lernen Sie

bunte Themen zu suchen und zu recherchieren

knallharte Meldungen zu schreiben

Bilder auszuwählen und zu bearbeiten

mit einem Online-Redaktionssystem zu arbeiten.

Und das alles in einem dynamischen, kompetenten – und vor allem – netten Team.