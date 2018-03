Lecker und vitaminreich: Machen Sie Ihr Leibgericht gesund

Sellerie enthält viele Kohlenhydrate und Ballaststoffe © Shutterstock

Schnitzel

Sieht aus wie ein paniertes Schweineschnitzel. Aber unter der Hülle aus Ei und Semmelmehl verbirgt sich eine Sellerieknolle.

Zutaten: ein kleiner Knollensellerie ohne Grün, etwas Mehl, ein Ei, etwas Paniermehl, Meersalz, Pfeffer aus der Mühle, Pflanzenöl und etwas Butter zum Braten.

Zubereitung: Einen Topf mit Salzwasser zum Kochen bringen. Sellerieknolle schälen, in zirka einen Zentimeter dicke Scheiben schneiden und im kochenden Wasser garen, bis sie bissfest sind. Auf einem Tuch abtropfen lassen. Das Ei verquirlen, Selleriescheiben von beiden Seiten salzen und pfeffern. Sellerie erst in Mehl, dann in Ei und zum Schluss in Panier­mehl wenden. Die Schnitzel in der Pfanne bei mittlerer Hitze in Öl und Butter goldbraun braten.