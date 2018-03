Abnehm-Pannen: Macht Ihre Diät Sie krank?

Daran liegt es

Sie haben einfach zu viele Kalorien gespart. "Wenn Sie weniger als 1000 Kalorien pro Tag zu sich nehmen, dann verwehrren Sie Ihrem Körper die Energie und Nährstoffe, die er unbedingt braucht, um Haarzellen zu regenerieren", sagt Cindy Moore, Leiterin der Ernährungstherapie an der Cleveland Clinic Foundation, Ohio.

Schuld an den kaputten Tellern ist eine extrem kohlenhydratarme Ernährung. Eine Studie des Massachusetts Institute of Technology hat gezeigt, dass eine rigorose Reduktion der Kohlenhydrate zu einer bedenklichen Senkung des Serotonin-Pegels führt – also des Hormons, das für Ihre gute Laune zuständig ist.

Sie hatten kein Frühstück. Britische Forscher der Bristol University fanden heraus, dass Menschen, die ihren Tag ohne Mahlzeit beginnen, Schwierigkeiten haben, sich zu konzentrieren, Aufgaben ungeschickt angehen. "Nach einer Nacht ohne Essen müssen Sie Ihrem Gehirn Glucose geben", erklärt Expertin Moore