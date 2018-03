Madeira mit dem Kanu entdecken

Auch eine Blumeninsel kann eine echte Herausforderung sein – wenn man sie mit dem Kanu entdecken und umrunden will. Andreas Greve ging beim Kajak-Marathon um Madeira an den Start. Plus: Mehr Tipps für Madeira

Das Video vom letzten Kanu-Marathon um Madeira soll so furchteinflößend sein, dass ich es mir lieber nicht anschaue. Dennoch zieht es Kajak-Cracks magisch zur "Volta à madeira em canoe", dem 141 Kilometer langen Rennen rund um die zerklüftete Atlantik-Insel, das in diesem Jahr vom 26. bis 31. August stattfinden wird.

Das Kajak im Gepäck

Die meisten der Teilnehmer kennen Madeira, weil es ihre Heimat ist. Andere, wie der durchtrainierte Orlando Silva aus Setubal südlich von Lissabon, weil sie schon mehrere Male diese Volta mitgemacht – und sie natürlich gewonnen haben. Den Rekord hält Jorge Comes aus Porto, der an allen elf bisherigen Umrundungen teilnahm.

Ich habe ein eigenes Kajak mitgebracht (fünf laufende Meter Sportgepäck erregen beim Einchecken am Flughafen erhebliches Aufsehen!). Ich habe diesen Aufwand aus Angst betrieben. Oder aus dem simplen Grund, in einem Boot sitzen zu wollen, von dem ich weiß, dass es meine eingeschränkte Seetauglichkeit geduldig kompensieren wird. Die Vorstellung, 141 Kilometer auch noch unentwegt balancieren zu müssen, hätte mich wohl schon Wochen vorher um den Schlaf gebracht. Mein Ziel ist es, überhaupt anzukommen.