Männer-Boots: 6 Trend-Stiefel, die Sie jetzt brauchen

Ohne Boots läuft diesen Herbst und Winter nichts. Welche Modelle jetzt angesagt sind und wie man die Stiefel richtig kombiniert, lesen Sie hier.

Wir haben die Heizung entlüftet, neue Reifen aufgezogen, jetzt fehlen nur noch Schuhe, die jedes Abenteuer mitmachen oder an kalten Tagen schlicht die Füße warmhalten. Was könnte da besser passen als ein Paar neue Stiefel? Ob Chelsea Boots, Brogue-Boots oder derbe Bergsteigerstiefel, die Auswahl an angesagten Modellen ist riesig. Klar, dass Sie sich jetzt fragen, welche Boots zu welchem Outfit und zu welchem Anlass passen. Wir verraten es Ihnen! Der Evergreen: Chelsea Boots gehen immer



Das Schweizer Taschenmesser des Schuhregals: Mit Chealsea Boots sind sie für jeden Anlass gerüstet! Vor allem Dunkelbraune oder schwarze Varianten aus Glattleder können Sie genauso gut von Montag bis Freitag zum Anzug tragen wie mit Jeansjacke und Cap am Wochenende. Kein Wunder also, dass sich der Trend bereits seit Jahren hält. Noch ein Vorteil: Sie können einfach schnell hineinschlüpfen, statt ewig zu schnüren, denn klassische Chelsea Boots haben grundsätzlich einen seitlichen Gummieinsatz. Vom Berg in die Bar: Outdoor-Stiefel sind jetzt cool



Bergstiefel haben ihre klobigen Wandersohlen abgeworfen und sich auf den Weg ins Tal gemacht. Sie sind immer noch bequem, für lange Stadtbummel geeignet und überstehen jetzt auch modisch jedes Großstadt-Abenteuer. Beim Styling gilt: Bleiben Sie beim Outdoor-Look und kombinieren Sie die Boots mit robusten Materialien wie Grobstrick, Denim oder noch rustikaler mit Cord. Um Details wie Haken und Ösen zu betonen, können Sie die Hosenbeine umkrempeln. >>> Zum Outdoor-Kleidungs-Guide

Biker-Boots für modemutige Männer



Unter Fashion-Insidern gerade besonders angesagt sind Biker Boots. Diese Stiefel erinnern an Motorradstiefel, natürlich in modischer Version. Charakteristisch sind Verzierungen wie Nieten und Schnallen sowie eine schmal zulaufende Spitze. Damit der Look cool und nicht nach Altrocker aussieht, sind Stilbrüche gefragt. Kombinieren Sie die Boots mit hellen, freundlichen Farben und Jeans. Aber besser nicht mit Leder. >>> Die 5 stärksten Modetrends für Männer Brogue-Boots als Fashion-Update für den Job



Brogue-Boots aus kastanienbraunem Leder setzen coole Seventies-Akzente und entsprechen sogar steifen Büro-Dresscodes. Sie erkennen die Schuhe an einem perforierten Lochmuster rund um die Nähte. In Kombi mit einem locker-eleganten Tweed-Anzug strahlen Brogue-Boots Seriösität und Lässigkeit aus. Ein Look, in dem wir uns auch nach Feierabend wohlfühlen. Übrigens: Ist der Stiefel gut verarbeitet, vermag er es im Handumdrehen auch schlichte Outfits wie eine Jeans-T-Shirt-Kombi in einen stilsicheren Look zu verwandeln. >>> Dress for Success: Der ultimative Business-Knigge Desert Boots gehen zu jeder Jahreszeit



Die halbhohen Wildleder-Boots mit Kreppsohlen machen sich verdammt gut zu Blue Jeans und Flanellhemd. Echte Fans tragen sie sogar im Sommer zu Shorts – trotz Hitze. Kein Problem, denn die Treter wurden ursprünglich für Militäreinsätze in der Wüste produziert. Daher auch der Name. Sie sind auf der Suche nach einem Modell, das auch zum Anzug passt? Dann wählen Sie Chukka Boots. Das ist eigentlich nichts anderes als die Glattleder-Variante mit anderem Namen. Vor allem in Kastanienbraun oder Schwarz wirken diese Stiefel elegant und können auch im Büro getragen werden. Für punkiges Flair: Schnürboots mit dicken Profilsohlen