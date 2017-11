Männerpflege: Marketingtricks bei Kosmetik

Sollten Sie spezielle Cremes, Duschgels und Shampoos für Männer nutzen? Nö! Verwenden Sie doch einfach die Produkte Ihrer Freundin

Begibt man sich in eine Drogerie seiner Wahl, fühlt man sich gendermäßig ins letzte Jahrhundert versetzt: Die Welt wird in Rosa und Dunkelblau aufgeteilt. Die Produkte für Frauen überwiegen dabei und locken mit blumigen Adjektiven, hübschen Packungsdesigns und floralen Düften. Die Männerprodukte bleiben eher minimalistisch: „herb“, „sportlich“, „6 in 1“ lauten hier die Zauberwörter. Wir haben beim Dermatologen Dr. med. Philipp M. Buck nachgefragt, was es mit der Geschlechtertrennung bei Kosmetikprodukten auf sich hat.

Unterscheidet sich Männer- von Frauenhaut?

„Es gibt evolutionsbedingt und durch Hormone gesteuert eine Reihe von Unterschieden zwischen der Haut von Männern und Frauen“, erklärt der Hautarzt. So sei Männerhaut testosteronbedingt fettiger und außerdem etwa 20 % dicker als Frauenhaut. Aber: „Es gibt innerhalb beider Geschlechter trotzdem die komplette Bandbreite von sehr trockener bis zu sehr fettiger Haut. Die Produkte für den jeweiligen Hauttyp können also problemlos untereinander ausgetauscht werden." Das heißt, ein Mann mit beispielsweise trockener Haut kann sich durchaus bei Produkten für trockene Frauenhaut bedienen. Im Umkehrschluss kann sich eine Frau im Regal für Männerkosmetik umschauen. Denn: „Hauptunterschiede bestehen im Duft und im Verpackungsdesign“.

Wie unterscheiden sich Pflegeprodukte für Männer und Frauen?

Inhaltlich scheinen die Unterschiede nur geringfügig zu sein: „Der Großteil der Männerprodukte ist eher feuchtigkeitsspendend und selten fetthaltig“, so Dr. Buck. Die Hauptunterschiede liegen woanders. „Verpackung und Duft entsprechen dem männlichen Geschmack. Außerdem werden für Männerprodukte eher praktische Tuben und Spender gewählt. Frauen hingegen genießen ausgiebige Schönheitsrituale mit Tiegeln, Fläschchen und Pipetten. Shampoo und Körperpflege sind vor allem im Duft und Design unterschiedlich“, erläutert der Facharzt für Dermatologie.

Auch das berühmte „6 in 1“-Produkt (Shampoo, Duschgel, Waschmittel, Spülmittel, Autowäsche, Mittel für alles) ist wohl nur dadurch begründet, dass Männer eine unkomplizierte und schnelle Anwendung vorziehen.

