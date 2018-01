Männertaschen: Diese 4 Taschen braucht jeder Mann

Ein Beitrag geteilt von Herschel Supply Co (@herschelsupply) am Nov 26, 2017 um 9:17 PST

Der Name lässt es schon erahnen, ein Weekender ist Reisetasche für kurze Wochenendtrips – perfekt vor allem dann, wenn Sie nur mit Handgepäck reisen. Sie können ihn aber auch als Gym Bag zweckentfremden. In den Spind vom Gym passen die flexiblen Taschen nämlich genauso gut wie ins Handgepäckfach im Flieger. Und wirklich anders als eine große Sporttasche sehen Weekender-Bags ohnehin nicht aus.

Beim Kauf einer Aktentasche kommt es auf folgende Merkmale an: Weil das gute Stück im täglichen Gebrauch ganz schön strapaziert wird, sollten sie auf hohe Materialqualität und sehr gute Verarbeitung Wert legen. Am edelsten, aber nicht ganz günstig sind Modelle aus echtem Leder. Investieren Sie im Zweifel lieber etwas mehr Geld als am falschen Ende zu sparen. Denn wer will schon eine Tasche aus faltigem Leder mit sich herumtragen? Außerdem besonders wichtig: Falls Sie darin einen Laptop transportieren wollen, vorher unbedingt die Maße checken!

Es geht länger weg als ein Wochenende und der Weekender platzt aus allen Nähten? Dann ist nichts praktischer als ein Reisebegleiter auf Rollen, den man einfach hinter oder neben sich herschieben kann, statt ihn mühsam zu schleppen. Bei der Frage, ob man lieber zum Koffer aus Hart- oder Weichschale greifen sollte, scheiden sich die Geister. Beiden Varianten gemein ist, dass Sie Ihre Kleidung darin leichter knitterfrei transportieren können, als in einer Schultertasche – was vor allem für Business-Trips mit Anzug im Gepäck wichtig ist.

Knicke vermeiden mit der richtigen Packtechnik

Falten Sie Anzüge nie platt zusammen. Besser: Legen Sie das Jackett hochkant in den Koffer, lassen den Schoß erst mal aus dem Gepäckstück hängen. Auf dem Sakko finden Pullover Platz, um es aufzupolstern. Dann Jackett-Ärmel einschlagen und den Schoß nach oben klappen.

Den Koffer platzsparend packen

Stecken Sie Strümpfe in die Schuhe. Unterhemden oder T-Shirts erst falten und dann aufrollen, um damit Lücken im Koffer sinnvoll zu füllen. Last, but not least: Gürtel immer so zusammenrollen, dass die Schnalle innen liegt, spart Platz und verhindert Abdrücke in den umliegenden Kleidungsstücken.

Sie brauchen in Summe also maximal 4 Taschen-Modelle: Den Rucksack für den Alltag, eine Aktentasche fürs Büro, einen Weekender für City-Trips oder das Gym und einen Koffer für längere Reisen. Damit packen Sie wirklich alles und haben zugleich immer die perfekte Begleitung an der Hand.