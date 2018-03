Mails sind Arbeitsbremsen

Segen durch das Computerzeitalter? Weit gefehlt: Unternehmen ertrinken in einem See von verschiedenen Versionen derselben Dokumente

Ist die Arbeit durch PCs und Netzwerke in Firmen effizienter geworden? Im Gegenteil: Computer-Dokumente können so einfach kopiert werden, dass Arbeitnehmer viele Stunden damit zubringen, nach den neuesten Versionen ihrer Unterlagen zu suchen.

In einer britischen Untersuchung stellte sich jetzt heraus, dass E-Mails und Office-Programme das Arbeiten eher verschlechtern: In England gaben 86 Prozent der befragten Verantwortlichen an, keine Kontrolle darüber zu haben, ob die bearbeiteten Dokumente im Rahmen eines Zeitplans erstellt werden können.