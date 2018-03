Für Meer und mehr: Marine-Look

Auch wer nicht zur See fahren will, kann sich jetzt im Marine-Look stylen

Woran man den Look erkennt:

Der elegante Stil der Yachtbesitzer in den klassischen Marinefarben Blau, Weiß, Rot. Lässig-cleanes Understatement durch Polohemd oder Ringelpulli zum Sakko, Halstuch statt Krawatte, Kombination statt Anzug.

Was dazugehört:

Gestreifte Anzüge oder farbige Sakkos zu hellen Hosen. Jacketts mit Clubstreifen, Ringel-Shirts aus leichten Stoffen wie Leinen, Baumwolle und Cool-Wool. Dazu Einsteck- und Halstücher. Slippers oder Bootsschuhe runden den Look ab.

Wie man den Look trägt:

Mit seemännischer Gelassenheit: Sie sind kein Leichtmatrose, Ihnen gehört das Boot. Sie können sich an jeder Küste sehen lassen. Nur in bergigen Gegenden ernten Sie vielleicht schräge Blicke.