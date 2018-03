Fashion-Facts: Die ewige Anzug-Frage

Wie kommt ein Mann am besten zum neuen Anzug? Von der Stange, beim Maßkonfektionär oder beim Maßschneider? BEST FASHION verglich Qualität und Preis

Einen Anzug kann man kaufen oder ordern. Welche Variante ist besser? Der Anzug von der Stange bietet das geringste Risiko – nach dem Motto „what you see is what you get“ lauern hier auf den ersten Blick keine bösen Überraschungen. Denn wie gut das Teil sitzt (oder auch nicht), sehen Sie ja im Spiegel.