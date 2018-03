Wampe-weg-Team: „In den letzten Wochen habe ich erst richtig laufen gelernt“

Mit Rad und Tat: Matthias fährt dem Übergewicht davon © Dirk Mathesius

Das Beste am Radfahren ist, dass man die Natur bewusster wahrnimmt. Ich habe Zeit, nach links und rechts zu sehen. Beim Mountainbiken kann man zudem fast jeden Weg nehmen. Ach was, man braucht gar keinen Weg – einfach losfahren und gut! Was Mutter Natur da draußen für einen bereithält, das ist echt der Hammer: Jede Tour ist anders, und jedes Wetter hat seine Vorzüge. Versucht auch Ihr unbedingt einmal, im Dunkeln zu fahren! Dazu braucht Ihr natürlich einen anständigen Strahler am Lenker. Meiner durchflutet die Nacht mit 900 Lumen, da geht schon einiges. Das Coole ist: In der Nacht werden bekannte Wege und Orte in ein ganz neues Licht gerückt. Wahrscheinlich werden in der Dunkelheit die Sinne leicht betrogen, aber auch geschärft. So aufmerksam man auf den Weg schauen muss, so wenig spürt man die Anstrengung. Tipp für alle, die sich wie ich gerne tief in umliegende Wälder schlagen: Nehmt zusätzlich eine Kopflampe mit, die kann im Notfall wichtig sein.

Dann nutze ich mein Bike als rollende Verabredungsmaschine. So bin ich vor ein paar Tagen beim Radfahren am Hof eines Freundes vorbeigekommen. Er war da, ein spontanes Treffen rasch eingeläutet. Ein kurzer Plausch, dann habe ich mich wieder auf den Weg gemacht – man darf das Training ja nicht vergessen. Wäre ich mit dem Auto dort vorbei-gekommen, hätte ich wohl nicht angehalten. So aber habe ich alles gehabt: Kumpel getroffen und trainiert. Ach ja, und ein Kompliment habe ich mir auch noch eingefahren: Als ich mir kurz meine Bike-Jacke abgestreift habe, meinte er zu mir, als er meine Silhouette sah: „Mann, da ist ja unglaublich viel passiert bei dir in letzter Zeit.“ Als ich vom Hof rollte, war meine Brust vor Stolz geschwellt, wie die des Hofhahns, der flatternd aus dem Weg sprang.

Übrigens, ich muss Euch ein Geheimnis anvertrauen: Ich jogge. Ja, ich! Inzwischen laufe ich gar öfter, als ich bike. Was habe ich früher übers Joggen geschimpft. Immer wenn ich es probiert habe, bin ich auf die Nase gefallen, rein symbolisch. Selbst schuld, ich war jedes Mal zu schnell oder zu lange unterwegs. Und hinterher bin ich tagelang keine Treppe mehr raufgekommen. Also war Laufen das Grauen für mich. Woher der Sinneswandel? Ganz einfach: Joggen ist in kürzerer Zeit wesentlich effektiver als Biken. Da mein Terminplan vorher schon recht voll war und ich trotz des Abnehmprojekts nicht auf Freundin und Freunde verzichten wollte, habe ich mich da rangetastet. Bescheiden ging’s los: die ersten Male 3 bis 5 Kilometer, inzwischen sind es pro Lauf schon 6 bis 8 Kilometer. Und das Schöne daran ist: Mir fällt das Joggen jetzt lange nicht mehr so schwer wie früher, und ich kann nun sogar mit Freunden losziehen, die schon viel länger laufen. Zumindest tun die so, als ob mein Tempo okay ist – danke dafür, Jungs!

Sogar meine Freundin Nicole joggt mittlerweile mit mir. Meistens steigen wir Sonntag früh in die Laufschuhe. Im Anschluss gibt es ein leckeres Frühstück, das ist schon so ein kleines Ritual geworden. Der Gedanke an das gemütliche gemeinsame Frühstück nach dem Laufen und an das schöne Gefühl, etwas geschafft zu haben, motiviert uns. Also können uns auch mieses Wetter oder Minusgrade wie zurzeit nicht mehr vom Laufen abhalten.

Für mich steht jetzt schon fest: Auch nach dem Best-Bauch-Projekt werde ich regelmäßig joggen. Natürlich werde ich auch in Zukunft Mountainbiken, keine Frage (die ersten Pläne für eine Alpentour 2011 habe ich auch schon geschmiedet). Schrecken kann mich eine solche Herausforderung nicht mehr. Immerhin schaffe ich jetzt, nach 2 Monaten Training, in 2 Minuten satte 214 Seilsprung-Wiederholungen (zu Beginn waren es nur 175) und 42 statt 28 Liegestütze. Die 1000 Meter laufe ich nun in 4:19 Minuten und damit volle 21 Sekunden schneller als zu Beginn dieses Projekts. Mal sehen, wie sich das alles weiterentwickelt.