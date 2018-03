Team Wampe weg: „Alles in meinem Leben hat sich in 4 Monaten verbessert“

Matthias hat in 4 Monaten knapp 12 Kilo verloren © Dirk Mathesius/André Druschel

Es ist natürlich wichtig, dass die Partnerin dabei mitmacht – so wie Nicole, die ich in den Workout-Wahnsinn hineingezogen habe. Ohne zu übertreiben: Die letzten vier Monate haben in den 19 Jahren unserer Beziehung die größten Veränderungen gebracht. Mehr als das Zusammenziehen damals, oder, Nicole? Überrascht war ich auch, wie viele Menschen sich da draußen mit dem Thema Abnehmen und Fitness beschäftigen. Wo ich hinkomme, laufe ich offene Türen ein. Alte Bekannte, die wie ich auseinandergegangen sind und nicht weiter wissen. Andere, die schon manches wissen und mit denen ich mich wunderbar austauschen kann. Oder auch auf der Arbeit, wo wir gemeinsam frühstücken, da klappert inzwischen manch einer mit der Müslischale (fettarme Milch, versteht sich!), und es gibt immer mehr magere Wurst oder Hüttenkäse auf dem Tisch. Also Leute, Ihr seht: Der eigene Traumkörper ist wirklich keine Hexerei. Denkt immer dran: Den Ranzen habt Ihr Euch nicht in vier Wochen angefressen. Habt Geduld! Schnappt Euch Euren schlaffen Body, formt ihn und seid bereit für all das, was diese Veränderungen dabei noch ins Rollen bringen.

Wie zu Beginn gesagt: Es geht bei mir inzwischen um viel mehr als das Abnehmen. Okay, ich will jetzt nicht sentimental werden, aber das Abnehm-Projekt hat mir die Augen geöffnet. Die Speckschichten haben einiges überlagert, wahrscheinlich auch im Gehirn. Anders ist es nicht zu erklären, dass ich über die Jahre fast vergessen habe, wie wichtig mir meine Nicole ist. In den letzten vier Monaten hat sie nicht einmal gemault oder gejammert, hat mein Gestöhne ertragen, obwohl sie das eine oder andere Mal zurückstecken musste. Vielmehr hat sie mich stets unterstützt, und wenn’s nötig war, hat sie mich aufgefangen. Ein guter Fitness-Coach von mir hat kürzlich gesagt: „19 Jahre kennt Ihr Euch schon? Wird es da nicht mal Zeit ...?“ Was soll ich sagen: Er hat Recht! Scheinbar musste ich erst 38 Jahre alt werden, um zu erkennen, was ich an Nicole habe. Ich glaube, der Moment ist gekommen, mein neues Leben mal so richtig einzutüten und mich enger an Nicole zu binden. Ganz offiziell, hier und jetzt in Men’s Health. Zum Schluss also nur noch die Frage aller Fragen: Nicole, willst Du auch in Zukunft gemeinsam mit mir Sahneschnitten rationieren, Gummi-bärchen einfrieren und meine Frau werden?