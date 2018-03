Wohlfühlmethode: Mehr Harmonie in der Beziehung

Wie Sie sich Ihrer Freundin gegenüber verhalten sollten, damit es in der Beziehung nicht krieselt

Lassen Sie sich bloß nicht gehen! Achten Sie auf Ihre Figur und Ihr Äußeres. So werden Sie für Ihre Freundin attraktiver – und für andere Frauen, was Sie noch zusätzlich interessant macht.

Wenn Sie auf ihr Äußeres achten, sprechen Sie Ihre Freundin nie, niemals (!), auf ihr Gewicht an. Seien Sie zu ihren nervenden Freundinnen besonders nett, die attraktiven meiden Sie besser. Ab und an ein paar liebe Zeilen kommen immer gut an. Im Zeitalter von E-Mail, SMS, oder MMS sollten Sie ruhig mal überraschend die gute, alte Postkarte schicken. Aber mit dem richtigen Aufdruck!