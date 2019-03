Mehr Muskelpump: So erreichen Sie den Trainingseffekt

Das klassische. Am meisten Pump erzielen Sie mit dem guten alten Volumentraining. Sprich, viele Übungen, viele Sätze und bei den Wiederholungen sollten mindestens 8, besser bis zu 15, anstehen. Dementsprechend wählen Sie Ihr Gewicht. Aber auch ein Hochintensitätstraining (HIT) hat sich bei Pump-Absichten bewährt. Es gibt jedoch nicht nur die ein, zwei goldenen Wege zu dem guten Gefühl von fester, dicker Muskulatur. Supersätze eignen sich aufgrund der fehlenden Pause zwischen 2 Übungen ebenfalls perfekt für mehr Pump. Gerade wenn es abends noch in den Club geht, schadet die Kombi aus Bizeps- und Trizeps-Moves nicht. Sehen Sie aber zu, dass Ihr Gym nicht allzu weit von der Location entfernt ist. Alternativ bieten sich Reduktionssätze an, das Muskelvolumen zu erhöhen. Starten Sie mit einem Gewicht, das 8 Wiederholungen zulässt. Dann reduzieren Sie die Hantelscheiben, bis nur noch die Stange übrig ist. Wer mit einem Partner arbeiteten kann, der direkt abbaut, spart sich die Pause – und steigert den Pump.

Leider nicht ewig. Der Muskelpump besteht nur so lange, bis sich das Blut nach Ende der Belastung wieder im Körper verteilt hat. Wir reden also höchstens von ein paar Minuten, spätestens nach einer halben Stunde ist der Volumenzauber vorbei. Die Dauer richtet sich zum einen nach dem individuellen Körpertyp – je mehr Muskeln vorhanden sind, desto stärker und länger der Effekt – und zum anderen nach der Art des Trainings.

L-Arginin und Creatin sorgen dafür, dass Sie Ihr Volumen-Pulver nicht verschießen © Syda Productions / Shutterstock.com

Was bringt mir der Pump – unterstützt er den Muskelaufbau?

In erster Linie eine bessere Optik – sofern Sie auf dicke Muskeln stehen. Wenn Sie ähnlich wie Arnold Schwarzenegger gestrickt sind, können Sie zudem Ihr Sexleben einstellen. Der Bodybuilder beschrieb das Gefühl nämlich als "dem Orgasmus ähnlich". Fest steht: Der Muskelpump bringt Spaß und hält die Motivation hoch. Zudem wirkt er stabilisierend auf die Gelenke, was Verletzungen vorbeugt und Sie intensiver arbeiten lässt. Da der Effekt jedoch flüchtig ist, gibt es keine direkte Konsequenz beim Trainingsfortschritt. Für echten Muskelaufbau ist definitiv kein Pump nötig. Also können die Sportler aufatmen, die bislang kein ausgeblähtes Gefühl zu spüren bekommen haben.

Verbessere ich den Pump mit Supplements, Boostern oder anderen Produkten?

Etwas. Die beiden Aminosäuren L-Arginin und Creatin unterstützen den Pump-Effekt, ohne Training läuft jedoch nichts. Und wie wirken die beiden Aminos genau? L-Arginin weitet die Blutgefäße. Der Weg fürs Blut wird also breiter, was mehr im Muskel ankommen lässt. Auf diese Weise können die Adern deutlicher hervortreten – wenn der Körperfettgehalt stimmt. Creatin bindet hingegen noch mehr Wasser in den Zellen, was beim Volumen nochmal eine Steigerung auslöst.

