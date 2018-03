Erfahrungsbericht: Mein erster Marathon

Nach einigen Kilometern der erste Entertainment-Bereich an der Strecke. Laute Musik, Würstchenbuden, noch mehr jubelnde Menschen. Gänsehaut. Und immer weiter geht's. Einzige Angst: bloß nicht zu schnell laufen! Nach 45 Minuten liegen die ersten zehn Kilometer hinter Oliver und Dirk. Ein kurzer Blick über die Schulter an einer leichten Steigung: Ein Meer aus tausenden auf- und abtanzenden Köpfen folgt den beiden Läufern. Oliver traut seinen Augen nicht, als Dirk ein klingelndes Handy aus der Tasche zieht. Jemand will ihm noch vor dem Start alles Gute wünschen. Sprachlosigkeit am anderen Ende, als Dirk verkündet, dass er fast 15 Kilometer hinter sich hat. "Ich bin nun mal verflixt schnell", sagt er feixend und steckt das Handy zurück.

Derweil ist Kai schon 100 Meter voraus, nach Dutzenden von Marathonläufen hat er das richtige Tempo im Gefühl. Debütant Oliver hingegen ist im Rauschzustand, er nimmt den Trubel am Straßenrand erst nach mehreren Kilometern wahr: "Die Beine laufen wie geschmiert, der Geist aber ist in anderen Sphären unterwegs." Er registriert erleichtert, dass sein Puls nun bei 140 liegt.

Auf einmal ist alles in Aufruhr. Es hat geknallt. Die Läuferherde schiebt sich unaufhaltsam über den Asphalt. Vorn, hinten, links, rechts, alles strebt in eine einzige Richtung. Irgendwo da draußen kreischen die Zuschauer hinter den Absperrungen. Sogwirkung, Kontrollverlust – auch über das Tempo: Oliver und Dirk erreichen den ersten Kilometer bereits nach 4:38 Minuten. Theoretisch entspricht das einer Marathon-Endzeit von rund 3:15 Stunden. Jetzt heißt es runterschalten, die Zeitmessung am Handgelenk hilft dabei.

Wichtigste Zielmarke: den Marathon durchhalten © iStockphoto

Langsam, aber gewaltig

So unglaublich wie die Leistung, 42,195 Meter am Stück durchzuhalten, ist auch das Geheimnis der Vorbereitung auf einen Marathon: Sie fordert den Körper, der passt sich an, wird immer belastbarer. Darin unterscheidet sich der Marathon nicht von dem 100-Meter-Lauf. Fürs Marathontraining aber muss man etwas mehr Zeit und Disziplin aufwenden, im Mittelpunkt stehen hier Streckemachen und Langsamlaufen. "Letzteres klingt leider einfacher, als es ist", sagt Oliver. In rund einem Jahr Vorbereitung hat er es gezielt lernen müssen. "Als Mann denkt man ja immer, man muss schnell sein, schneller als die anderen. Davon muss man sich verabschieden."

Schon nach knapp zwei Monaten Training schaffte Oliver 20 Kilometer am Stück. Inzwischen hat er ganz nebenbei 20 Kilo abgenommen, ist so gut trainiert, dass er kurz vorm Marathon seine Zielmarke anpasst: In 3:30 Stunden will er den ersten Marathon beenden – eine Spitzenzeit für jemanden, der für das Schleichtempo wirbt.