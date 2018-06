Men's Health 07/2018

Fitness

Das ist unser Titelheld

Cover-Model Dutoit Bota zeigt Ihnen, wie er sich täglich fit hält

Killt Kardio die Muskeln?

Und 16 weitere Leser-Fragen, kurz und knapp beantwortet

Jetzt ab ins Outdoor-Gym!

In den Bergen, am Strand – egal, diese 24 simplen Übungen können Sie überall machen

Runter mit dem Shirt!

Flacher Bauch und starke Arme in nur 14 Tagen – mit diesem Trainingsplan klappt es sicher

Sport

Abenteuer in Ihrer Nähe

So genannte Mikro-Abenteuer fangen direkt vor Ihrer Haustür an – unser Autor hat 3 getestet

Mikro-Abenteuer-Guide

Welcher Rucksack ist der beste? Was muss rein? Und wo geht’s raus? Hier gibt’s alle Antworten

Coole WM-Tools

Das macht das Fußballfest noch viel schöner – olé, olé, olé!

Exklusiv: Julian Draxler

Der WM-Star im Interview: „So werden wir wieder Weltmeister“

Die ideale Zeit fürs Training

Von Laufen bis Workout: wann Sie auf die Uhr schauen sollten

Rauf aufs Rennrad!

Wir haben ein Profi-Team einen Tag lang beim Training begleitet

Health

Erste Hilfe 2.0

Wenn es um Notfallversorgung geht, kann man vom US-Militär einiges lernen – 24 coole Kniffe

Das Leid mit Light-Drinks

Diätgetränke haben nicht den allerbesten Ruf – zu Recht?

Dr. Sommer warnt

Gesundheitsrisiken, mit denen wirklich keiner gerechnet hat

Ernährung

Schlauer durch Bier

Wie ein kühles Blondes fix Ihr Gedächtnis ankurbelt – prost!

Zum Fressen gern

Gute Freunde muss man feiern, etwa mit diesem Festessen

Reinhauen wie Rufus

Was bei unserem Ernährungs- redakteur auf dem Teller landet

Cooler am Grill

Ab sofort glüht schon morgens die Kohle: 3 neue BBQ-Rezepte

Eis, das nicht dick macht

Ja, das gibt’s! 10 leckere Sorten, die Ihren Bauch flach halten

Transformation

Das Bauch-weg-Menü

Mit diesen Gerichten sagen Sie dem Übergewicht den Kampf an

Von 146 auf 99 Kilo

Glückwunsch! Wie Leser Paco sein Abnehmziel gepackt hat

So macht Fett schlank

Bei der Keto-Diät sind Butter & Speck erlaubt – Hintergründe

Starker Leg-Day

NXL-LVL-Coach Nico Airone verrät Ihnen sein Bein-Workout

Style

Top gestylt trotz Sandalen

Großer Sommer-Mode-Guide mit 54 wirklich heißen Teilen

Uhren-Kaufberatung

Höchste Zeit für eine Outdoor- Uhr – diese Details sind wichtig

Aufmöbeln, Männer!

Wie Sie Balkon und Garten jetzt ein Design-Update verpassen

City-Trips mit Stil

Städtereise oder Badeurlaub? An diesen Orten geht beides

Ich packe meinen Koffer

Edel und praktisch: 7 Tools, die auf keiner Reise fehlen dürfen

Dufter Sommer

Diese 22 neuen Männerparfüms können wir echt gut riechen

Fashion-Fundstücke

Das empfiehlt Ihnen unser Style-Director diesen Monat

Im Check: Cremes & Co.

Wir nahmen Werbeversprechen für Pflegeprodukte ins Visier

Mind

Die Tim-Ferriss-Kolumne

Der US-Autor über die Kunst, Köpfchen und Kraft zu vereinen

Sofort abschalten!

Und zwar Ihr Handy, denn nur ohne ist Entspannung effektiv: So läuft eine Digital-Detox-Kur

Kleines auch für Große

Die neuesten Tools, Toys und Tipps für Kerle mit Kindern

Erfolgreich unglücklich

Erfolg und Glück sind nicht das Gleiche, sagt Schriftsteller Lars Amend

+++ Das nächste Heft kommt am Mittwoch, den 15. August 2018 in den Handel +++