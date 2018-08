Men's Health 09/2018

Fitness

Cover-Model Carlos Marti

Garcia zeigt Ihnen, wie er sich in Form hält: #fitspiration

Neue Muskel-Turbos

Wer beim Krafttraining richtig atmet, steigert automatisch seine Leistung – und so geht’s

Tschüss, Urlaubs-Speck!

Dieses Fatburning-Workout macht Pasta, Pils & Co. ruck, zuck vergessen. Hasta la vista!

Sport

Die Tricks der Rennfahrer

Körperkraft trifft Nervenstärke: Die DTM-Stars zeigen, wie sie beides gleichzeitig trainieren – Gas geben, gleich nachmachen

Ausrüstung für Athleten

Vom E-Bike bis zum SUP-Board: alles, was Fitness-Redakteur Daniel jetzt richtig stark findet

Reality-Check: Baywatch

Die Ausbildung zum Lifeguard ist eine der härtesten – Men’s Health hat die Männer begleitet

Gesundheit

Muskelkater austricksen

Wir verraten, wie’s geht. Plus: weitere Neuigkeiten aus der aktuellen Männer-Forschung

Was Knie & Co. stärkt

Vom Bandscheibenvorfall bis zur Oberschenkelzerrung – die besten Experten erklären, was in einem Notfall zu tun ist

Wie fit ist Ihr Sperma?

Welche 12 Faktoren jetzt Ihre Fruchtbarkeit beeinflussen – und wie Sie’s ohne Doc testen

Ernährung

Kennen Sie Paleo?

Unser Autor hat die Steinzeit-Diät einen Monat lang getestet, so hat’s ihm geschmeckt

Die stärksten Gerichte

Diese 12 Rezepte versorgen Sportler optimal mit Proteinen und Vitaminen – haut rein!

Genießen und gewinnen

Was Sie sich von Top-Athleten in puncto Nahrungsaufnahme abgucken können: ein Interview

Der perfekte Drink

Shakes und Smoothies, die Ihre Muskeln wachsen lassen und Energiedepots wieder auffüllen

Nachschlag von Gaby

Das landet jetzt auf dem Teller unserer Food-Redakteurin

Transformation

Von 102 auf 81 Kilo

Wie unser Leser seine Wampe verloren und das Herz einer neuen Frau gewonnen hat

So wird Ihr Rücken breiter

NXT-LVL-Coach Nico Airone erklärt sein Erfolgsgeheimnis für ein stabiles, gesundes Kreuz

Heißhunger kaltstellen

Ob Schoko am Nachmittag oder Pizza um Mitternacht: wie Sie Ihre Gelüste in den Griff kriegen

Style

Die coolsten neuen Jacken

Angesagte Parkas, Mäntel und Blousons für den Herbst – und alles, was dazu perfekt passt

Der Uhren-Guide

Im Trend: Modelle aus Bronze – worauf beim Kauf zu achten ist

Kurztrips für Kerle

Von Leuchtturm bis Hausboot: 6 Unterkünfte, die einen Hauch von Abenteuer versprühen

Die Küche aufmöbeln

Klares Interieur aus blankem Stahl und schlichtem Holz

Fashion-Fundstücke

Was unser Style-Redakteur Ihnen diesen Monat empfiehlt

Wir können Sie gut riechen

Und Sie? Was ist Ihr Lieblingsduft? Verraten Sie es uns – und gewinnen Sie eine Traumreise!

Gepflegt Sport treiben

Duschgel, Deo & Co. – diese 9 Pflegeprodukte gehören in jede Sporttasche. Einpacken!

Der Grooming-Check

Halten Hautcremes, was sie versprechen? Wir haben bei den Herstellern nachgehakt

Mind

Life-Hacks für Flirt & Party

Wie wird das Grillfest ein Hit? Wie klappt’s bei Tinder? Wir beantworten alle Ihre Fragen

„Guck doch mal, Papa!“

Die neuesten Tools, Toys und Tipps für Kerle mit Kids

Wann sich Risiko lohnt

Wie Sie Ihren inneren Angsthasen zum Schweigen bringen und tun, wozu Sie Lust haben

Vom Turnfloh zum Titan

Exklusiv: So erfolgreich turnt Fabian Hambüchen nach dem Karriere-Ende durchs Leben

