Men's Health 11/2018

XXL-Special "Motivation"

In unserem Special dreht sich diesmal alles um das Thema Motivation – ob beim Sport, im Job oder wenn’s darum geht, ein paar Kilo abzunehmen. Wozu auch immer Sie sich motivieren, am Ende können Sie sagen: "Geschafft!"

Fitness

"So erreiche ich Top-Form"

Cover-Held André Hamann verrät Ihnen, wie er sich fit hält

Was ist Mobility-Training?

Und 11 weitere Leserfragen, von unseren Redakteuren kurz und knapp beantwortet

Mit Musik läuft’s besser

Das haben nun auch Forscher belegt; plus: weitere News aus den Männer-Wissenschaften

Effektiver im Gym

Stärker, schneller, schlanker: Mit diesen Tools, Tipps und Übungen klappt’s garantiert

Muskeln statt Fett

Ring frei! Unser Box-Workout bekämpft Fett und formt ein Sixpack – auf zur ersten Runde!

Sport

Laufen als Lebenshilfe

Ein Pilotprojekt hilft Teenagern bei Berufsproblemen – durch Sport; Men’s Health war vor Ort

Marathon-Motivation

Was reizt die Teilnehmer an einem Ultra-Lauf? Story über 8 Seiten und 160 Kilometer



Ausrüstung für Athleten

Alles, was Sportredakteur Max jetzt richtig stark findet

Die Hardcore-Surfer

Nirgendwo auf der Welt ist Surfen härter als in Russland – diese Fotos beweisen es

Gesundheit

Was passiert im Körper ...

... bei zu viel Stress im Job? Diese Grafik erklärt es Ihnen auf einen Blick. Füße hoch!

Impfen macht krank

Sowie 5 weitere Gesundheits-Mythen, denen wir hier mal auf den Grund gegangen sind

Rückenprobleme? Stopp!

Was viele nicht wissen: Oft liegt es an der Hüfte, wenn das Kreuz schmerzt – hier gibt’s Abhilfe

Ernährung

Yeah, Party-Food!

Fiesta Mexicana! Gesunde Tex-Mex-Rezepte mit Guacamole, Jalapeños und Tequila

Genießen wie Gaby

Was auf dem Teller unserer Food-Redakteurin landet

Schwarz essen

Heißer Ernährungstrend: Aktivkohle. Was bringt die?

Snacks für Sportler

Kalorienarm, eiweißreich, fix gemacht: 10 Sushi-Varianten

Transformation: Von 106 auf 82 Kilo

Und das in nur 12 Monaten! So hat unser Leser es geschafft

Muskelmasse mit Klasse

NXT-LVL-Coach Nico Airone zeigt Ihnen, wie’s funktioniert

Das Wampen-Risiko

Nicht alles, was dick macht, hat auch Kalorien: 8 Fettnäpfchen

Style

Sneakers für Mistwetter

Plus Jacken! Und Hosen! Und Rucksäcke (alle wasserfest)!



Trend der Stunde: Carbon

Hier kommen 4 neue Uhren aus dem ultraleichten Werkstoff

Komm, kuscheln!

Mit diesen Accessoires machen Sie’s sich jetzt schön gemütlich

Noch mal Sonne tanken

Und zwar fix: 5 Ziele, die Sie in wenigen Flugstunden erreichen

Regen? Egal!

Innovative Technik-Tools, die jedes Unwetter überstehen

Duft-Update 2018

Viele beliebte Männerparfüms gibt’s jetzt in einer Neuauflage – schnuppern Sie doch mal

Frisch wie Ferry

Das sind die aktuellen Favoriten unseres Grooming-Directors

Der Body-Check

Getestet: die allerneuesten Körperpflege-Produkte

Mind

Tschakka? Na ja!

Null Bock, früh aufzustehen? Oder abends ins Gym zu gehen? So kommt die Energie zurück

"Aufgegeben wird nur ...

... bei der Post" – und 14 weitere Motivationssätze. Ausschneiden und gleich an die Wand pinnen!

Heute mal ein Egoist!

Weshalb es gesund ist, öfter auch mal an sich zu denken

"Guck doch mal, Papa!"

Die coolsten Tools, Toys und Tricks für Kerle mit Kids

Das Instagram-Idol

Magic Fox hat 1,5 Mio. Follower, was macht ihn so erfolgreich?

+++ Das nächste Heft kommt am Mittwoch, den 21. November 2018 in den Handel +++