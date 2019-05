Fragen: FAQ - Alle Fakten zum Weekend

Kosten, Verpflegung, Packliste ... Hier beantworten wir Ihnen ausführlich die wichtigsten Fragen zum Men's Health Weekend

Was ist das Men's Health Weekend?

Das Men's Health Weekend ist Ihre sportliche Auszeit vom Alltag. Erleben Sie ein abwechslungsreiches Wochenende rund um Fitness, Gesundheit und Erholung. Von Functional Training über Cross-Workout bis zur Yoga-Session - täglich stehen ihnen vielfältigste Sport-, Fitness- und Entspannungsangebote zur Verfügung. Ob Sie Muskeln aufbauen, Ihren Körper in Bestform bringen, Energie tanken oder Neues ausprobieren wollen - für Ihre Ziele stellen Sie sich täglich Ihr individuelles Trainingsprogramm zusammen, damit Sie motiviert und inspiriert aus dieser Auszeit zurückkehren. Und wir verraten Ihnen, wie Sie Ihre Ziele auch dauerhaft in den Alltag integrieren können.

Gleichzeitig ist das Weekend die Kompaktversion des Men's Health Camps, das wir in diesem Jahr im Frühjahr und Herbst an der traumhaften Küste Spaniens in Andalusien veranstalten (mehr Infos). Wenn Sie also zunächst an einem verlängerten Wochenende ausprobieren wollen, ob auch das Camp etwas für Sie wäre, oder wenn Sie schon im Camp trainiert haben und sich jetzt eine kompaktere Trainingseinheit ohne weite Anreise wünschen, ist das Men's Health Weekend genau richtig für Sie.

Wann findet das Men's Health Weekend statt?

Das Men's Health Weekend findet vom 14. bis 17. November 2019 in Castrop-Rauxel statt.

Wo findet das Men's Health Weekend statt?

Unser Headquater in Castrop-Rauxel ist das idyllisch gelegene 4 Sterne Hotel Vienna House Easy. Gezielt haben wir eine Destination im Zentrum Deutschland gewählt, die für viele Teilnehmer mit Auto und Bahn schnell und praktisch erreichbar ist. Gleichzeitig liegt unser Hotel mitten in einem weitläufigen Naherholungsgebiet mit exzellenten Möglichkeiten für Trainingseinheiten in der Natur. Mehr Infos zum Hotel finden Sie hier.

Wo kann ich mich für das Weekend anmelden?

Die Anmeldung für das Men's Health Weekend 2019 ist in Kürze möglich.

Wer kann teilnehmen?

Sie sind gesund und mindestens 18 Jahre alt? Dann können Sie teilnehmen. Denn das Men's Health Weekend bietet in jedem Trainingsblock Kurse unterschiedlicher Intensität, abgestimmt auf die Bedürfnisse der Teilnehmer. Männer jedes Alters und jedes Leistungslevels sind im Men's Health Weekend herzlich willkommen. Egal, ob Sie an Ihrem Sixpack feilen wollen oder erst den Einstieg in ein regelmäßiges Fitnesstraining finden möchten.

Natürlich können Sie einen Kumpel fragen, ob er mitkommt – Sie werden aber auch ganz sicher vor Ort Anschluss finden.

Wer betreut mich die ganze Zeit?

Im Men's Health Weekend stellen wir Ihnen ein kompetentes Team aus den besten Men's Health Trainern und Experten zur Seite, das über tiefgründiges Spezialisten-Know-How in den Bereichen Training, Fitness und Erholung verfügt. Die Coaches sorgen dafür, dass Sie mit einer Menge Spaß und Motivation unter perfekten Bedingungen trainieren.

Was kostet das Weekend?

Im Doppelzimmer kostet das gesamte Weekend pro Person nur 697 €. Auch die Buchung von einem halben Doppelzimmer Preis möglich. Dann teilen Sie Ihr Zimmer mit einem anderen sympathischen Weekend-Teilnehmer.

Natürlich kann man auch gegen 147 € Aufpreis ein Einzelzimmer buchen.

Was erhalte ich im Weekend?

Mit dem Men's Health Weekend buchen Sie ein umfassendes Rundum-Sorglos-Paket. Enthalten ist die komfortable 4 Sterne Unterkunft, Vollpension, eine Getränkepauschale und natürlich die Teilnahme an allen Angeboten des Men's Health Trainings- und Workshop-Programms. Außerdem erhält jeder Teilnehmer das offizielle Teilnehmer-Shirt.

Wie kann ich meine Unterkunft buchen?

Weitere Infos folgen in Kürze.

Wie gelange ich ins Hotel?

Die An- und Abreise können Sie individuell gestalten. Am Anreisetag sollten Sie bis 16:00 Uhr im Hotel ankommen. Die Abreise erfolgt am Sonntag ab 12:00 Uhr. Bitte beachten Sie: Die An- und Abreise ist nicht im Buchungspreis inkludiert. Detaillierte Hinweise zu Ihren Anreisemöglichkeiten nach Castrop-Rauxel finden sie hier.

Was wird in puncto Ernährung geboten?

Wer viel trainiert, muss natürlich auch gut essen. Deshalb gibt es im Men's Health Weekend drei Mal täglich ein erstklassiges, sportlergerechtes Buffet. Das Essen im Hotel ist reichhaltig, gesund - und exzellent. Daher sollten Sie reichlich trainieren, um nicht mit Zusatzgewicht heimzukehren. Kaffee, Tee, Wasser sowie Flavoured Water erhalten sie zudem tagsüber unlimitiert in den Trainingsräumen.

Was muss in meine Sporttasche?

Da mehrere Trainingseinheiten pro Tag geplant sind (und Sie sicherlich dabei ins Schwitzen kommen), sollten Sie für jeden Tag mehrere trockene Kleidungsstücke haben – am besten aus Funktionsfasern. Auch ein Trainingsanzug ist sinnvoll, da es im November frischer sein könnte. zwei Paar Sportschuhe sind von Vorteil.

Die Packliste:

Trainingsanzug

2 Paar Sportschuhe

Flip-Flops oder Badelatschen

Sportsocken

kurze Sporthosen

kurze Funktionsshirts

lange Sporthose

Sweatshirt (oder langärmlige Shirts)

Mütze

Reise-Waschmittel

kleiner Rucksack

Wo kann ich mich melden, wenn ich weitere Fragen habe?

Die Kontaktdaten folgen in Kürze.