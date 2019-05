Vienna House Easy: Hotel und Umgebung

Für unser erstes Men’s Health Weekend ist das Vienna House Easy in Castrop-Rauxel die optimale Location

Unser Weekend-Headquarter im Zentrum Deutschlands

Das Hotel Vienna House Easy Castrop-Rauxel präsentiert sich in einem modernen Design und bietet alles, was Sie für Ihre Auszeit wünschen: Großzügige Zimmer, köstliche Gastronomie und ein herzliches Team.

Das Hotel ist eine wahre Spielwiese für Sportler. Es überzeugt mit seiner Lage inmitten eines idyllischen Naherholungsgebiets. Die angrenzende Parkanlage lässt für Outdoor-Sportler keine Wünsche offen. In geräumigen Konferenztrakten findet das Indoor-Training statt. Das alte Herrenhaus mit seinem modernem Anbau bietet nach dem Sport die perfekte Erholung in der hoteleigenen Sauna. Das gemütliche Kaminzimmer oder die hauseigene Bar laden dazu ein, den Abend in geselliger Runde ausklingen zu lassen.

Cooles Design, kuschlige Möbel und natürlich superbequeme Boxspringbetten gehören zur Grundausstattung. Ausgeruht und gestärkt durch ein großartiges Frühstück starten Sie in den nächsten Tag. Dank kostenfreiem Highspeed-WLAN bleiben Sie auch trotz alter Gemäuer auf dem neuesten Stand. Direkt vor dem Hotel befinden sich zudem kostenfreie Parkplätze.

Mehr Informationen zu dem Hotel finden sie hier.