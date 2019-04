Jeans-Innovationen: Zu Gast im Denim-Wunderlabor

Wie wird eine Jeans traditionell hergestellt?

Die Jeans werden direkt an Mannequins genäht © Mark Mahaney

Auf einem großen Tisch wird eine Stoffbahn ausgebreitet. Eine junge Kollegin schneidet anhand von Schnittvorlagen die rund 20 Einzelteile einer Jeans zu, die dann wenige Meter weiter in der Näherei zur fertigen Hose zusammengenäht werden. "Das Eureka Lab ist eine Miniaturversion unserer großen Fabriken", sagt Sights. "Hier haben wir alles, um dir schnell ein komplettes Outfit von Kopf bis Fuß zu verpassen." So entsteht in nur wenigen Tagen oder, in besonders dringenden Fällen, auch schon mal in ein paar Stunden aus einer Idee eine fertige Jeans.

Sogar kleine Capsule-Kollektionen und Kooperationen wie mit den Online-Sstores Mr. Porter oder Unionmade werden im 2013 eingerichteten Backsteinbau von Hand hergestellt und teilweise direkt an den Kunden verschickt.

Wie entstehen die verschiedenen Jeans-Looks?

Um den begehrten Used-Look einer Jeans zu erhalten, muss man ihn sich erarbeiten – in zweierlei Hinsicht. Zum einen dauert es mehrere Monate, bis sich beim Raw-Denim, also dem jungfräulichen, steifen und ungewaschenen Jeansstoff, die ersten Tragespuren bilden, die der ehemaligen Workwear-Hose Charakter und eine faszinierende Farbtiefe verleihen. Zum anderen braucht es sehr viel Sachverstand und Erfahrung, um diese Effekte künstlich nachzuahmen.

Sights überreicht uns eine Jeans, an welcher der Zahn der Zeit auf wundervolle Weise genagt hat. Helle Stellen an den Knien deuten an, dass ihr Besitzer viel Zeit auf dem Boden verbracht haben muss. Feine Streifen an den Oberschenkeln, Whiskers genannt, kleine Risse und ausgebleichte Stellen haben ein Muster auf der Hose hinterlassen, das so einzigartig ist wie ein Fingerabdruck. "Die habe ich fünf Jahre lang getragen, ohne sie zu waschen", erzählt Sights. Denn "Je länger man Raw-Denim trägt, ohne ihn zu reinigen, desto mehr Indigo wird an den beanspruchten Stellen abgerieben und desto stärker fällt der Used-Look aus. Auch wenn es sich vielleicht eklig anhört, eine Jeans muss nicht oft gewaschen werden – regelmäßiges Lüften reicht vollkommen. Das schont obendrein die Umwelt", fügt er hinzu

>>> Mit diesen Tipps waschen Sie Ihre Lieblings-Jeans richtig