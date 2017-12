Men's Health 0102/2018

360˚ Special: Neustart, Männer!

2018 wird Ihr bestes Jahr! Wieso? Weil Sie mit uns dieses Mal alle Ihre guten Vorsätze garantiert auch umsetzen

Fitness

Mehr Zeit für Sport

Endlich gelöst: Trainingsprobleme von 3 Lesern

Das beste Fatburn-Workout

Kettlebell schnappen und los: 10 Moves, von Kopf bis Fuß

Sixpack unter Palmen

Das wär’s jetzt: So kommen Sie ins Men’s-Health-Camp

Sport

Ausrüstung für Athleten

Alles, was Sportredakteur Max jetzt total stark findet

Biken wie ein Profi

Unser Leser fuhr ein Radrennen: im Team Alpecin

Schlittenfahren in XXL

Wie es ist, 542 Kilometer durch Grönland zu kurven

Gesundheit

Wie Displays depri machen

Sowie weitere Erkenntnisse aus der Männer-Forschung

Sofort weniger Stress

Mit dieser Strategie klappt’s. Plus: 4 weitere Neujahrsziele

Ernährung

Gesünder essen

25 Lebensmittel, die man immer zu Hause haben sollte

Grüne Weihnachten

Salate im Winter? Klar! Hier sind die leckersten Rezepte

Genießen wie Gaby

Das landet auf dem Teller unserer Food-Redakteurin

Der Fleisch-Test

Von Rind bis Huhn: Daran erkennen Sie das ideale Stück

Abnehmen

„Ich habe das Dick-Gen“

Diese 9 fetten Ausreden lassen wir nicht mehr gelten

Flacher Bauch, heiles Kreuz

So hat unser Leser Andreas seine Wampe und seine Rückenschmerzen besiegt

Schlank statt krank

Abnehm-Gerichte mit einer Extra-Portion Vitamin C

Style

Der Anzug-Baukasten

Vom edlen Smoking bis zur legeren Kombination: 17 Styles für jeden Anlass

Diese Uhr ist der Renner

Abgefahren! Neue Modelle, inspiriert von der Formel 1

Sieger der Duft-Awards

Die Lieblingsparfüms der Men’s-Health-Leser

Fashion-Fundstücke

Was unsere Style-Kollegen Ihnen jetzt empfehlen

Im Check: Pflegeprodukte

Wir sind Werbeversprechen auf den Grund gegangen

Life

Wie fällt man einen Baum?

Und 10 weitere Männer-Fragen, von uns beantwortet

Mit Langeweile zum Erfolg

Job & Co.: Wann Monotonie Sie schneller voranbringt

„Papa, guck doch mal!“

Die neuesten Tools, Toys und Tipps für Kerle mit Kids

Vater killt Mutter

Was passiert mit dem Sohn? Dieser Mann erzählt es uns

RELAX

So entspannen Männer. Dieses Mal: im Schnee

Dieses Tool ist cool

Von Schlitten über Skier bis hin zu dicken Socken

So geht Glühbier

Ist es draußen klirrend kalt, heizt dieser Drink Ihnen ein

Iglu oder Eishotel?

Die heißesten Unterkünfte für Ihren Winterurlaub

Faszinierende Flocken

Was ist so toll an der weißen Pracht? Eine Liebeserklärung

Der beste Schnee für ...

... die Piste, ein süßes Baiser, warme Weihnachten ...

+++ Das nächste Heft kommt am Mittwoch, den 14. Februar 2018 in den Handel +++