Das sind die 8 besten Methoden, um Rückenschmerzen zu behandeln

Den Patienten gezielt mit hauchdünnen Nadeln zu stechen ist kein Hokuspokus. Positive Effekte wurden in zahlreichen Studien nachgewiesen. "An vielen Akupunktur-Punkten liegen Gefäße und Nerven besonders nah an der Hautoberfläche", so Marianowicz. Wissenschaftler erklären die heilende Wirkung der Akupunktur damit, dass Nadelspitzen die Freisetzung von Gewebshormonen sowie anderen schmerzlindernden Botenstoffen auslösen.

Zu langes Sitzen kann Rückenprobleme zur Folge haben © TB studio/ Shutterstock.com

5. Schmerzmittel ohne Rezept

In diese Kategorie fallen viele weit verbreitete Medikamente, die Sie in Apotheken erhalten, zum Beispiel Acetylsalicylsäure (ASS), Paracetamol, Ibuprofen und Diclofenac. Zumeist werden sie als Tabletten eingenommen. Es gibt auch Salben und Gels, die man an betroffenen Stellen in die Haut einmassieren kann. Sie lehnen solche Mittel ab? Bedenken Sie: Schmerzen sind nicht gut für den Rücken, führen zu mehr Verspannungen, mehr Unbeweglichkeit, verzögern die Heilungsprozesse und brennen sich zudem ins Gedächtnis ein. "Spielen Sie nicht den Helden", warnt Experte Marianowicz. "Schmerzen sollten so schnell wie möglich gelindert werden."

Wann anwenden: Bei akuten Schmerzen. Bei chronischen Beschwerden ist Vorsicht geboten, Schmerzpräparate sind für den Dauergebrauch nicht geeignet.

Wer bezahlt: Wenn der Arzt das Mittel verschreibt, übernimmt die Kasse auch die Kosten dafür.

6. Cortison

Der Körper produziert Cortison selbst. Als Stresshormon kurbelt es unseren Stoffwechsel an und versetzt den Organismus zudem in eine Art Alarmzustand. In Medikamenten ist Cortison höher konzentriert und hat zusätzliche Wirkungen, es hemmt vor allen Dingen Entzündungsprozesse im Gewebe. Dadurch gehen Schwellungen zurück, für einen eingeklemmten Nerv kann sich die Lage deutlich entspannen. "Wichtig ist allerdings die richtige Dosierung", erklärt Orthopäde Marianowicz. "Bei einer zielgenauen Behandlung kommt man mit sehr geringen Dosen aus." Dann treten auch weniger Nebenwirkungen auf. Vorsicht ist aber geboten: Wird Cortison länger verabreicht, kann es die Knochen schädigen und Diabetes auslösen!

Wann anwenden: Bei entzündlichen Prozessen im Bereich von Wirbelsäule und Nerven.

Wer bezahlt: Die Krankenkasse.

7. Muskelrelaxantien

Medikamente dieser Art lösen Verspannungen. Sie wirken lähmend auf Nervenverbindungen und so indirekt auf jene Muskeln, die von den lahmgelegten Nerven normalerweise Impulse erhalten würden. Die Muskeln erschlaffen, was bei akuten Problemen sehr wohltun kann. Aber: Nebenwirkungen sind teilweise sehr heftig. Häufigste Folgen sind Benommenheit und Müdigkeit. Viel schlimmer aber ist das Suchtpotenzial. "Manche dieser Mittel machen innerhalb kürzester Zeit abhängig", warnt Marianowicz. "Es dann abrupt abzusetzen kann zu schweren Entzugserscheinungen führen."

Wann anwenden: Bei starkem Schmerz aufgrund von Muskelverspannungen oder Blockaden.

Wer bezahlt: Die Krankenkasse.

8. Phytotherapie

Wenn Sie eher leichte Rückenbeschwerden haben, können Sie es ruhig mal mit einem pflanzlichen Wirkstoff versuchen. Es gibt eine Reihe an Phytotherapeutika, die einen abschwellenden oder gar entzündungshemmenden Effekt besitzen beziehungsweise in der Lage sind, Verspannungen zu lösen. Salben und Öle mit Arnika, die man an schmerzenden Stellen sanft einmassiert, haben sich bewährt. Wohltuende Effekte haben auch Beinwell-Extrakt, Borretschöl, Bockshornkleesamen, Brennnessel-Extrakt, Cayennepfeffer, Chilischoten, Johanniskrautöl, Teufelskralle und Weidenrinde.

Wann anwenden: Bei leichteren akuten Problemen, zum Beispiel Verspannungen oder Blockaden.

Wer bezahlt: Auch hier leider Sie.

