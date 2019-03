Mikro-Abenteuer: Die besten Outdoor-Abenteuer in Ihrer Nähe

Eine Powerbank, um Geräte wie das Handy oder einen MP3-Player aufzuladen, schadet mit Sicherheit nicht, kann im Ernstfall gar Leben retten. Taschenmesser oder Leatherman leisten in der Natur stets gute Dienste. Wenn Sie Ihre zurückgelegte Strecke später nachverfolgen möchten, tragen Sie am besten eine GPS-Uhr, die Wege aufzeichnet. Solche Modelle haben teilweise auch eine so genannte Breadcrump-Funktion: Falls Sie sich mal verlaufen, werden Sie exakt auf dem Weg, den Sie bis dahin gegangen sind, zurückgeleitet. Quasi wie im Märchen von Hänsel und Gretel, nur ohne Brotkrumen und kleine Steinchen.

Wer sich einen hochwertigen, robusten Wanderrucksack kauft, investiert an der richtigen Stelle. Diesen sollten Sie vor dem Kauf genauso anprobieren wie etwa Ihre Wanderschuhe. "Dass das Tragesystem zu Ihnen passt, zeigt sich, wenn das Gewicht komplett auf Ihrer Hüfte liegt. Die Schultergurte sollen die Last nur stabilisieren", sagt Ausrüstungs-Experte Gnielka. Passen Sie die Größe des Rucksacks Ihrer Tour an. Je größer er ist, desto eher schleppen Sie unnötige Dinge mit.

In Deutschland müssen Sie sich deswegen keine Sorgen machen. Zwar gibt es vereinzelt wieder Wölfe, aber die Wahrscheinlichkeit, einem zu begegnen, ist eher gering. Diese Tiere sind in der Regel menschenscheu. Viel gefährlicher sind da Zecken: Sie übertragen schwere Krankheiten wie Borreliose oder FSME. Sprühen Sie sich gründlich mit Schutzspray ein.

Wild zu campen ist in Deutschland verboten. In vielen Regionen werden allerdings immer mehr Zeltplätze an Trekking-Routen eingerichtet. Dort dürfen Sie Ihr Zelt aufstellen und sogar Feuer machen. Biwakieren – also übernachten ohne Zelt, aber mit Isomatte und Schlafsack – findet rechtlich gesehen in einer Grauzone statt, wird aber meist geduldet. Wichtig ist, dass Sie keine Brandspuren hinterlassen und: "Keinen Lärm machen, Pflanzen nicht schädigen und Abfall mitnehmen", mahnt Outdoor-Experte Gnielka. "Dann steht der Nacht unterm Sternenhimmel nichts im Weg."

Nässe kann unterwegs zu einem echten Problem werden, nicht nur für die Moral. Wasser weicht die Haut auf, feuchte Kleidung fängt an zu scheuern. Im Winter darf eine wasserdichte Jacke also niemals fehlen. In den wärmeren Monaten genügt schon ein Poncho, um sich gegen Regen & Co. zu wappnen. Imprägnierspray schützt vor durchnässten Schuhen und Hosen. Geht es durch hohe Wiesen, bewahren Sie Gamaschen davor, dass Ihre Beine nass werden.

Wie verhalte ich mich bei Unwetter richtig?

Wenn’s stürmt, sollten Sie Bäume meiden. Die Gefahr, sich durch herunterfallende Äste zu verletzen, ist groß. Bei Gewitter suchen Sie sich eine Mulde im Boden und hocken sich hinein. Halten Sie keine metallischen Dinge in die Höhe (auch keinen Regenschirm!). Falls es hagelt, legen Sie sich mit dem Gesicht nach unten auf den Boden und schützen Kopf und Nacken mit den Händen oder Ihrem Rucksack.

Was esse ich auf Tour?

Beim echten Mikro-Abenteuer geht man am Abend natürlich nicht ins Restaurant. Teil der Challenge kann es sein, sich von den Dingen zu ernähren, die man so in der Natur findet. Falls Sie unsicher sind, welche Kräuter oder Beeren man essen kann, nehmen Sie einen Ratgeber mit, um Verwechslungen zu vermeiden (etwa: "Unsere essbaren Wildpflanzen" von Rudi Beiser, Kosmos, zirka 15 Euro). Was bietet sich als Wegzehrung an? Leckere selbstgemachte Müsliriegel zum Beispiel. Die sind recht klein und handlich, zudem reich an Nährstoffen und halten längere Zeit vor.

Welche Art Schlafsack brauche ich?

Bei Schlafsäcken unterscheidet man im Wesentlichen zwischen Füllungen aus Daunen oder aus synthetischen Fasern. „Schlafsäcke aus Kunstfasern sind pflegeleichter und trocknen auch schneller als Daunen-Modelle. Letztere haben dagegen eine höhere Wärmeleistung, bei gleichem Gewicht. Letztlich sollte das Wärme-Gewichts- Verhältnis entscheidend sein“, so Experte Gnielka.

Was kann schiefgehen?

Im Prinzip alles, was Sie sich vorstellen können. Aber gerade das macht ja den Abenteuer-Charakter aus. Lösen Sie sich von der Vorstellung, alles planen und kontrollieren zu können, und legen Sie einfach los. Selbst wenn Sie eine Tour abbrechen müssen, haben Sie Erfahrungen gewonnen. Und seien wir doch mal ehrlich: Welche Geschichte erzählen Sie im Nachhinein lieber – die, in der alles glatt ging, oder die, in der Sie allen Widrigkeiten trotzten?