Muskelkater: Milchsäure macht müde Muskeln munter

Reizende Reaktion

Muskeln ziehen sich in einem komplexen „Reiz-Reaktions-Schema“ zusammen. Elektrische Reize aus den Nervenzellen an der Oberfläche dringen dabei durch ein Netz von Röhren, das T-System, tief in die einzelnen Fasern ein.

Beim ausgeruhten Muskel sorgen Chlorid-Ionen für eine Reiz-Dämpfung, indem sie verhindern, dass der Muskel sich ohne Nervensignal bewegt. Wenn der Muskel dagegen hart arbeitet, wird Kalium freigesetzt. Das macht die Muskeln reaktionsträge. Außerdem verhindert in diesem Zustand zusätzlich der Reiz-Dämpfer Chlorid eine schnelle Reaktion.

Um diese Trägheit zu kompensieren, steigt innerhalb des Muskels die Milchsäure-Konzentration – der Einfluss des Chlorids wird reduziert, damit der Muskel erregbar bleibt. Sonst würde er sich gar nicht mehr bewegen.

„Das ist nicht nur für Spitzenathleten und Forscher interessant“, so Lamb. „Vielmehr haben wir ein für alle Mal mit der Theorie aufgeräumt, dass Milchsäure den Muskel erschöpft.“