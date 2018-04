Clean Eating: 10 Regeln, um "sauber" und gesund zu essen

Ansonsten sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt: Ob roh, gekocht oder als Smoothie, sorgen Sie für möglichst viel Farbe auf Ihrem Teller. Wichtig: Achten Sie darauf, regionale und saisonale Ware zu kaufen. Trendiges Superfood wird meist von weit her importiert – essen Sie Gojibeeren, Chiasamen und Co. in Maßen und suchen Sie nach heimischen Alternativen.

Reduzieren Sie Ihren Salzkonsum, denn der Körper speichert große Salzmengen in den Nieren und lagert als Folge Wasser ein. Es kann zudem die Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen fördern. Frey empfiehlt, Gerichte lieber mit frischen Kräutern oder Gewürzmischungen ohne Zucker zu würzen. Falls Sie nicht auf Salz verzichten wollen, wählen Sie Meersalz. Es enthält mehr Nährstoffe und ist frei von Rieselhilfen, die allergische Reaktionen hervorrufen können. In Brot, Käse und Fertigprodukten steckt meist viel Salz.

Raffinierter Zucker findet sich mittlerweile in fast jedem verarbeiteten Lebensmittel und wird daher in viel zu hohen Mengen konsumiert. Er enthält keine Nährstoffe und ist verantwortlich für die Entstehung von Übergewicht, Diabetes Typ 2 und Karies. Frey: "Bei Eis oder Kuchen ist vielen ja bewusst, dass Zucker enthalten ist, bei Tiefkühlpizza, Soßen und Brot leider nicht."

Wasser ist das natürlichste Lebensmittel der Welt und natürlich auch beim Clean Eating Pflicht © Stefanovic Mina / Shutterstock.com

Genug zu trinken ist für einen gesunden Körper unerlässlich. Die Flüssigkeit befördert die Nährstoffe dahin, wo sie hingehören. Trinken Sie daher täglich 2 bis 3 Liter Wasser oder ungesüßten Kräuter- oder Früchtetee. Auch 2 bis 3 Tassen Kaffee pro Tag sind erlaubt. Statt Milch sollten Sie zu pflanzliche Milchersatzprodukte ohne Zuckerzusatz greifen, wie Mandel-, Hafer-, Soja- oder Reismilch.

Alkohol sollten Sie aber meiden, da er im Körper erst abgebaut werden muss, bevor andere Stoffwechselprozesse starten können. Frey rät: "Trinken Sie Alkohol nur zu besonderen Anlässen."

Paleo vs. Clean Eating: Wo ist der Unterschied?

Schon mal was von der Paleo-Diät gehört? Auch wenn oft von "Diät" die Rede ist, handelt es sich dabei – wie auch beim Clean Eating – um eine langfristige Ernährungsumstellung. Die beiden Ernährungsformen sind vom Ansatz her ähnlich und zielen darauf ab, wieder "back to the roots" zu essen, natürliche Zutaten zu verwenden und Fertigprodukte zu meiden. Anhänger des Paleo-Lifestyle verzichten darüber hinaus zusätzlich noch auf Getreide, Hülsenfrüchte und Milchprodukte. Warum? Das lesen Sie in unserem Paleo-Special.

Wie integriere ich Clean Eating am besten in meinen Alltag?

Essen Sie generell so clean wie möglich – je weniger verarbeitet, desto besser. Das bedeutet, ein frischer Apfel aus der Region sollte Ihre erste Wahl sein. Weniger natürlich wäre Apfelmus – und falls doch, dann am besten selbst gekocht. Am wenigsten clean sind stark verarbeitete Produkte wie ein Quetschie mit Apfel. Dieser hat kaum noch etwas mit dem frischen Produkt zu tun.

Wer wenig Zeit hat, muss nicht automatisch Fast Food und Convenience-Produkten essen. Frey bestätigt, dass Sie mit einer guten Wochenplanung mit kleinem Zeitaufwand frische Mahlzeiten zubereiten können. Schreiben Sie abwechslungsreiche Einkaufszettel und gehen Sie einmal pro Woche einkaufen.