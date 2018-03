Ball-Übungen: Mit dem Medizinball zum Sixpack – so geht's!

Beach-Bauch-Model Nico Lissewski (25)

Physiotherapeut in Versmold und Teilnehmer am MH-Camp Sie lernten sich in der Schulzeit kennen und blieben zusammen: Nico und der Medizinball. „Der Klassiker ist flexibel einsetzbar. Damit kann ich Gewicht bewegen und auch Instabilität erzeugen – das ist top für Baucheinheiten“, so der Kraftsport-Fan. Deswegen ist Nico im Men’s-Health-Camp Dauergast in Medizinball-Kursen. Langfristig möchte er aber nicht nur sein Sixpack, sondern auch die Athletik verbessern, um bald einen Triathlon zu absolvieren.