Yoni-Masssage: So rauben Sie ihr mit einer Vagina-Massage die Sinne

Wenn Sie Ihre Partnerin fragen "Darf ich deine Vagina massieren", wird die entweder lachen oder irritiert schauen. Denn die meisten Frauen sind es nicht gewohnt, dass sich der Partner so intensiv und ohne Eigennutzen der Vagina widmet. Viele Frauen empfinden außerdem Scham bei dem Gedanken. Das liegt oft daran, dass Sie sich dem Partner nicht vollständig öffnen können (selbst, wenn sie lange zusammen sind). Ein Grund, wieso einige Frauen den Orgasmus vortäuschen. Die Ursachen sind vielfältig, doch der häufigste Grund ist, dass sich die Frau nicht entspannen kann. So bereiten Sie die intimste aller Entspannungsmethoden vor:

Streichen Sie die Vulva von unten nach oben: Sie regen die Durchblutung in der Yoni an, wenn Sie mit der flachen Hand mehrmals von unten nach oben streichen. Spätestens jetzt sollten Sie Gleitgel verwenden.

Bei der Yoni-Massage schmilzt Ihre Liebste wie Butter in Ihrer Hand © Ricwhite / Shutterstock.com

Begrüßen sie den Eingang: Berühren Sie behutsam den Scheideneingang, fragen Sie nach, bevor Sie reingehen möchten. Wenn sie bereit ist, saugt sie Ihren Finger wie von Zauberhand mit ihren Beckenbodenmuskeln ein.

Betreten Sie den Tempel: Schieben Sie einen oder 2 Finger sanft und langsam in die Vagina. Im ersten Scheidendrittel befinden sich die meisten Nervenenden, deswegen bleiben Sie hier eine Weile. Starten Sie dann mit kleinen Kreisen an der Scheidendecke. Dringen Sie mit jedem Kreis ein Stück weiter in die Yoni ein. So finden Sie bald den G-Punkt. Dort angelangt bewegen Sie die Finger wie in einer Art "Komm-her"-Bewegung. Kombinieren Sie nun die G-Punk-Massage mit einer sanften Berührung der Klitoris.

Lassen Sie ihr Zeit: Wenn die Liebste zum Orgasmus gekommen ist, sollten Sie die Finger ganz sanft zurückziehen und sie mit einem Tuch bedecken. Geben Sie ihr Zeit und Raum, der intensiven Erfahrung nachzuspüren.

Fazit: Von einer Yoni-Massage profitiert auch Ihr Sexleben

Die Yoni-Massage nimmt zwar etwas Zeit in Anspruch, hat es aber ordentlich in sich. Denn Sie können der Liebsten durch diese Erfahrung eine völlig neue Dimension Ihrer Lust zeigen. Sie selbst profitieren von intensiverem Sex, einer harmonischeren und aufregenderen Beziehung und können sicher sein, dass die Orgasmen Ihrer Partnerin echt sind. Was gibt es Schöneres, als eine Frau in Ekstase zu versetzen? Ihre Partnerin wird Sie für einen Magier halten.