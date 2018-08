Rhetorik: Mit diesen 7 Tipps gewinnen Sie jede Diskussion

Gelegenheiten für Diskussionen gibt es viele: Wohin in den Urlaub, mehr Gehalt, Politik, Fußball, die richtige Tageszeit für das Krafttraining. Oder: Sie wollen mehr Zeit mit den Kumpels, Ihre Freundin aber will, dass Sie Samstag mit ihr einkaufen gehen. Und Ihre Mutter fordert von Ihnen, dass Sie die Oma öfter besuchen – ob im Job, in der Partnerschaft, in der Familie: In jeder Beziehung gibt es längere Pro- und Kontra-Debatten, über jedes Thema lässt sich stundenlang diskutieren. Sie wollen aber endlich mal wieder als Sieger aus so einer Diskussion hervorgehen? Dann versuchen Sie nicht, eine Auseinandersetzung zu gewinnen, indem Sie auf Ihrer Sichtweise beharren. Ob Sie ein Streitgespräch für sich entscheiden oder eine Meinungsverschiedenheit (zu Ihren Vorteilen) befrieden wollen: Diskutieren kann man trainieren.

Lassen Sie Ihren Gegenüber seinen Standpunkt erläutern. Versuchen Sie es mit einer offenen Frage, etwa: "Wie kommen Sie darauf, dass man im Sommer nicht Mittags, sondern am frühen Abend joggen sollten?" Oder "Warum denken sie, dass Donald Trump der absolut beste Präsident aller Zeiten ist?" Sie haben gerade keine Fakten an der Hand, um Ihren Standpunkt zu vertreten? Durch Nachfragen besteht die Möglichkeit, die Argumente Ihres Gegenübers zu zerlegen. Etwa "Was meinen Sie denn mit 'beste', wie definieren Sie das? Und "Zählen nur US-Präsidenten oder auch andere? Wieso nicht?". Hintergrund: Nur die wenigsten brillieren bei spontanen Auseinandersetzungen mit fundiertem Wissen. Die meisten unterfüttern ihre Standpunkte mit Behauptungen – und die stehen immer auf wackeligen Beinen, das ganze Argument Ihres Kontrahenten lässt sich mit einem schlauen Satz einreißen: "Ja, weißt du, das ist vielleicht deine Meinung..."

Ohne diesen Punkt wird es schwer, irgendein Gespräch für sich zu entscheiden. Fakten sind der Goldstandard einer jeden Diskussion. Nutzen Sie Nummern, Statistiken oder Beispiele aus der Wissenschaft, um Ihre Meinung zu stützen. Das wird Sie sehr viel überzeugender klingen lassen. Aber übertreiben Sie es nicht: Überrennen Sie den anderen nicht mit Zahlen, sonst schaltet er ab und hört Ihnen nicht mehr zu. Wichtig: Gönnen Sie Ihren Fakten einen großen Auftritt. Präsentieren Sie die (neuesten) wissenschaftlichen Studien mit Vorlauf, sagen Sie: "zum Beispiel oder "nehmen wir etwa Studie xyz". Das verstärkt ihr Überzeugungsvermögen. Wenn Sie die Zahlen oder Daten einbringen, erwähnen Sie, dass auch andere Ihren Informationen zustimmen. Der Psychologe Robert Cialdini ("Die Psychologie des Überzeugens: Wie Sie sich selbst und Ihren Mitmenschen auf die Schliche kommen", Hogrefe AG) nennt das "sozialer Beweis". Was die anderen tun, muss richtig sein, oder? Nicht zwingend, aber so ticken wir nun einmal. Ihr Gegenüber wird sich von den Urteilen der anderen beeinflussen lassen.

4. Versuchen Sie einen Perspektivwechsel

Sie müssen ja nicht mit Ihrem Gegenüber übereinstimmen. Aber der strategische Vorteil ist groß, wenn Sie es schaffen, die Welt aus den Augen des anderen zu sehen. Fragen Sie nach und versuchen Sie die Leerstellen auszufüllen (Siehe Punkt 2). So bekommen Sie Zugang zum Denkmuster Ihres Gegenübers. Sie erahnen, was ihn beeinflusst, welche Werte er vertritt, wovor er Angst hat, was ihn nervt. Das alles kann Ihnen helfen, Ihre Argumentation zu gewinnen. Außerdem: Wer sich in den anderen hineinversetzen kann und das ab und an durchblitzen lässt, wirkt weltoffen, interessiert und empathisch. Das wiederum bringt Ihnen Sympathiepunkte, wenn Publikum vor Ort sein sollte.

5. Vermeiden Sie die Defensive

Wer in die Defensive gerät, der hat die Schlacht schon fast verloren. Wie vermeiden Sie so eine Situation? Versuchen Sie immer offen und interessiert für andere Perspektiven zu sein (können Sie nicht? Dann schauspielern Sie es). So vermitteln Sie den Eindruck, dass Sie willens sind, andere Positionen aufzunehmen. Das schafft beim Gegenüber Vertrauen. Dieses Gefühl wiederum lässt sich strategisch ausnutzen. Oftmals tritt der Effekt auf, dass dadurch auch der andere offen für Gegenpositionen ist. Durch dieses kleine Loch in der gegnerischen Abwehr kann sich Ihre Überzeugungsarbeit vereinfachen.

Plus: Sie merken, dass Ihnen Fakten fehlen oder der andere überzeugender ist? Dann haben Sie immer noch einen Ausweg und können sagen: "Das ist ein wirklich interessanter Standpunkt. Wieder was dazugelernt, haben Sie vielen Dank." So erreichen Sie einen Waffenstillstand. Sie haben die Kapitulation abgewendet und Ihre Würde bleibt intakt.